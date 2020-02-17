с чего всё началось

Ранее замминистра финансов России Владимир Колычев сообщил, что покупка акций Сбербанка правительством — доходная инвестиция, при текущей цене дивидендная доходность составляет 9%. 13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

Экономика Пенсионеров, получающих выплаты на карту банка, ждут изменения В разъяснениях Пенсионного фонда говорится, что получать страховые выплаты по старости посредством карты банковской организации с 1 июля текущего года пенсионеры будут по новым правилам.

Политика Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».

Общество В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».

Общество В Москве вновь расширилась зона платной парковки Еще на 90 улицах в центре города с сегодняшнего дня начал действовать самый дорогой дневной парковочный тариф — 380 рублей в час.

Общество Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 285 Число заразившихся новым типом коронавируса пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного на карантин у берегов Японии, возросло еще на 67 человек — с 218 до 285 подтвержденных случаев заболевания.

Общество Жителям Хубэя запретили выходить из домов Администрация провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона, включая селян, выходить из домов, пишет South China Morning Post.

Общество В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.

Финансы Рубль поднимается к доллару и евро В начале торговой сессии в понедельник, 17 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Политика Мизулина выступила против поправки к Конституции Сенатор Елена Мизулина оказалась одной из немногих в Совете Федерации, кто выступил против поправки к Конституции, касающейся назначения генпрокурора.

Общество Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям разработать и представить на утверждение программы развития проблемных территорий.

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.

Происшествия Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.

Шоу-бизнес Пугачева призналась, что делала пластику Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.

Общество Книжные магазины устроили забастовку солидарности с фигурантами дела «Сети» В России несколько книжних магазинов 17 февраля объявили забастовку, а их сотрудники пообещали провести одиночные пикеты в поддержку осужденнных по делу "Сети" (запрещенная в России организация).

Происшествия ФСБ пресекла в Сибири нелегальный канал миграции Сотрудники красноярского управления ФСБ и новосибирского пограничного управления (ПУ) ФСБ задержали пятерых человек, организовавших канал незаконной миграции в Россию и вывоз детей из страны по фиктивным документам.