Экономика
RT на русскомВ Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка
Ранее замминистра финансов России Владимир Колычев сообщил, что покупка акций Сбербанка правительством — доходная инвестиция, при текущей цене дивидендная доходность составляет 9%. 13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
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Экономика
Пенсионеров, получающих выплаты на карту банка, ждут изменения
В разъяснениях Пенсионного фонда говорится, что получать страховые выплаты по старости посредством карты банковской организации с 1 июля текущего года пенсионеры будут по новым правилам.
Политика
Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
Общество
В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах
Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами
Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
Футбол
Джеррард: за ситуацией с «Манчестер Сити» мне интересно наблюдать по понятным причинам
Бывший игрок «Ливерпуля», а ныне главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков на два года.
Происшествия
На Южном Урале дети сбежали от приемных родителей из-за издевательств
Произошедшее держит на контроле уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова.
Транспорт
Два стационарных поста ДПС открыли на подходах к Крымскому мосту
Два стационарных поста ДПС открыли на автомобильных подходах к мосту через Керченский пролив между Краснодарским краем и Республикой Крым.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
В рамка 24-го тура чемпионата Испании "Реал" в родных стенах не сумел одолеть "Сельту" Федора Смолова.
Происшествия
В Крыму задержан подозреваемый в участии в украинском НВФ
Общество
В Москве вновь расширилась зона платной парковки
Еще на 90 улицах в центре города с сегодняшнего дня начал действовать самый дорогой дневной парковочный тариф — 380 рублей в час.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 285
Число заразившихся новым типом коронавируса пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного на карантин у берегов Японии, возросло еще на 67 человек — с 218 до 285 подтвержденных случаев заболевания.
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд.
Общество
Жителям Хубэя запретили выходить из домов
Администрация провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона, включая селян, выходить из домов, пишет South China Morning Post.
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Финансы
Рубль поднимается к доллару и евро
В начале торговой сессии в понедельник, 17 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Политика
Мизулина выступила против поправки к Конституции
Сенатор Елена Мизулина оказалась одной из немногих в Совете Федерации, кто выступил против поправки к Конституции, касающейся назначения генпрокурора.
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям разработать и представить на утверждение программы развития проблемных территорий.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Происшествия
Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве
Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что делала пластику
Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
Общество
Книжные магазины устроили забастовку солидарности с фигурантами дела «Сети»
В России несколько книжних магазинов 17 февраля объявили забастовку, а их сотрудники пообещали провести одиночные пикеты в поддержку осужденнных по делу "Сети" (запрещенная в России организация).
Происшествия
ФСБ пресекла в Сибири нелегальный канал миграции
Сотрудники красноярского управления ФСБ и новосибирского пограничного управления (ПУ) ФСБ задержали пятерых человек, организовавших канал незаконной миграции в Россию и вывоз детей из страны по фиктивным документам.
Происшествия
Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье
Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Происшествия
Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся
В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
В НАО охранник детсада, где убили ребенка, предстанет перед судом
Нарьян-Марский городской суд рассмотрит уголовное дело по обвинению 35-летнего охранника детского сада "Сказка" в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принца Гарри сняли у самолета с чемоданами в руках
Гарри взял в руки чемодан, а Меган сумку и ноутбук. При этом супруги выглядели по-домашнему.
Футбол
Умер легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» Грегг
Умер легендарный вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Северной Ирландии Гарри Грегг, сообщает "Би-би-си".
Шоу-бизнес
Киркоров прокомментировал «скандал» с Ди Каприо на «Оскаре»
Общество
В Воронежской области у замначальника ГИБДД нашли 22 квартиры
Прокуратура Воронежской области требует конфисковать 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей у замначальника управления ГИБДД региона, сообщается на сайте регионального ведомства.