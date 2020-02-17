Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

Ранее замминистра финансов России Владимир Колычев сообщил, что покупка акций Сбербанка правительством — доходная инвестиция, при текущей цене дивидендная доходность составляет 9%. 13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
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с чего всё началось
Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует
 из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.
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Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесен в Госдуму

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