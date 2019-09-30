Экономика
Дума ТВПроект о повышении МРОТ внесен в Госдуму
Законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года внесен на рассмотрение Государственной Думы РФ. МРОТ увеличат на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Таким образом, повышение составит 7,5%. 1 января 2019 года МРОТ был установлен на уровне 11 280 рублей.
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Дебютировавший осенью на автосалоне в Париже Toyota RAV4 предложат в России в четырех комплектациях по цене от 1 756 000 до 2 661 000 рублей.
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Интервью «Мисс Украина 2019» не вышло в эфир из-за русского языка
Интервью модели Маргариты Паши («Мисс Украина — 2019») не вышло в эфир, поскольку она говорила по-русски, передаёт «24 канал».
REGNUM вчера в 20:09
Кино
Вышел тизер четвёртого сезона сериала «Очень странные дела»
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Профиль 01:16
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Спорт
Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
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Известия вчера в 15:47
Происшествия
В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
Почти 14 тысяч человек подписались под петицией на change.org к полиции Башкирии с требованием наказать живодеров за убийство собаки и ее двухнедельных щенков.
РИА Новости вчера в 01:39
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Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
С 1 октября пенсии военных повысятся на два процента — за счет изменения понижающего коэффициента к денежному довольствию.
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Сбербанк не успел подключиться в срок к Системе быстрых платежей ЦБ
Участниками Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка стали все системно значимые банки, кроме Сбербанка — крупные кредитные организации по закону должны были подключиться к СБП до 1 октября 2019 года.
РБК вчера в 21:43
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США расширили санкционные списки россиян
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru вчера в 13:26
Экономика
Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей
На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru 02:12
Армия и оружие
В Пекине прошел военный парад в честь 70-летия КНР
В Пекине прошел крупнейший в истории Китайской народной республики (КНР) военный парад, приуроченный к 70-летнему юбилею образования КНР.
Daily Storm 02:57
Политика
Белоруссия сочла бессмысленным размещение российской военной базы
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что размещение на белорусской территории российской базы ВВС бессмысленно.
Газета.Ru 02:31
Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости вчера в 10:19
Политика
Конгресс Перу отстранил от власти президента страны
Председатель конгресса Перу Педро Олаэчеа объявил об отстранении от власти президента страны Мартина Вискарры, сообщает газета El Comercio.
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РИА Новости вчера в 13:19
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Овечкин: «Хочется оставить свою фамилию в рекордах на долгое время»
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин дал комментарий перед стартом нового сезона НХЛ.
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Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.
ФедералПресс вчера в 01:37
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Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» поделился в Twitter фотографией с тренировки.
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Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью на «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» на своем поле не сумел переиграть «Арсенал» в матче 7-го тура АПЛ.
Sportbox.RU вчера в 16:53
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Появились первые аккумуляторы на основе углекислого газа
Недостатком первой партии устройств оказалась недолговечная структура аккумулятора — он выдержал всего 10 циклов полной перезарядки.
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Шоу-бизнес
Малышева объяснила, почему опухоль Заворотнюк не подлежит удалению
Ugpressa.ru вчера в 16:15
Армия и оружие
Опубликовано фото Су-57 с неизвестным подвесным контейнером
Интерес пользователей Сети вызвали новые снимки истребителя пятого поколения Су-57, на подвеске под левым крылом которого заметили неизвестный подвесной контейнер.
Взгляд.ру 03:06
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Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
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Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
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Армия и оружие
Сирийские ВВС «утюжат» город Кабани на северо-востоке Латакии
Сирийские ВВС продолжили свою воздушную кампанию над местностью на северо-востоке провинции Латакия.
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