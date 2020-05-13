с чего всё началось

В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских. В частности, им предоставят право на вскрытие автомобилей, проникновение в помещения граждан, оцепление жилых домов, ограждение мест проведения массовых мероприятий.

В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских

Армия и оружие В Турции заявили о нейтрализации четырех членов РПК на севере Ирака Турецкие ВВС провели воздушную операцию на севере Ирака, в ходе которой нейтрализовали четырех членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило минобороны республики.

Общество В России запустили сервис по оформлению выплат на детей В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября. 3,1K

Общество Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с должности после ее комментария об оказании помощи семьям с детьми. 4,3K

Происшествия В Петербурге от COVID-19 скончался первый полицейский Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 10:53 — REGNUM В Санкт-Петербурге умер от двухсторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, подполковник полиции, начальник 16-го отдела полиции УМВД России по Василеостровскому району Руслан Анисимов. 18

Общество В Уфе воспитательница приюта унижает детей на камеру Вчера в соцсетях начало распространяться видео, которое снимает одна из воспитательниц социального приюта для детей и подростков в Уфе, назвав его «Немного о "прекрасной работе"», передает РенТВ. 16

Гаджеты Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone Глава Xiaomi Лей Цзун, неоднократно призывавший пользователей переходить на смартфоны компании, собственнолично предпочитает пользоваться продукцией Apple. 2

Культура Программа воронежского Платоновфеста лишилась 4 мероприятий Как следует из сообщения на официальном сайте Платоновфеста, культурный форум должен пройти в столице Черноземья в срок с 13 по 27 сентября. 8

Хоккей СКА объявил о продлении контракта с Кемппайненом Форвард Йоонас Кемппайнен продлил контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА, сообщается на официальном сайте петербургской команды.

Гаджеты SSD-накопители ADATA Falcon обеспечивают скорость чтения до 3100 Мбайт/с Скорость последовательного чтения информации достигает 3100 Мбайт / с, скорость последовательной записи — 1500 Мбайт / с. Накопители способны выполнять до 180 тыс. операций ввода / вывода в секунду (показатель IOPS) при произвольном чтении и записи данных блоками по 4 Кбайт.

Биатлон Драчев назвал внеочередные выборы главы СБР пиром во время чумы Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал внеочередные выборы президента организации пиром во время чумы, передает ТАСС.

Происшествия Прокуратура начала проверять онлайн-урок с показом порно в Кемерове В Кемерове прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ о том, что во время онлайн-урока истории для седьмого класса одной из городских школ в трансляцию включился порноролик. 6

Общество Власти Москвы вернули возможность оформления цифровых пропусков по СМС Ранее глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко сообщил о приостановке с 12 мая заказа цифровых пропусков через СМС-сообщения. 330

Общество Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19. 1,2K

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля. 76

Происшествия В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом Омск, 13 мая 2020, 09:42 — REGNUM За последние сутки в Омской области подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в минздраве региона. 10