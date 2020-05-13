Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Госдуму внесен законопроект, расширяющий полномочия полиции

Полицейским могут дать право вскрывать автомобили и выставлять оцепление жилых зданий. Законопроект о расширении полномочий полиции внесло в Госдуму правительство РФ.
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 12:10, Ашберн
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