Общество
RT на русскомВ Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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Общество
Выпускникам разрешили сдавать только два предмета ЕГЭ
Как пояснил замминистра просвещения Дмитрий Глушко, сдача ЕГЭ в этом году касается тех выпускников, которые намерены далее поступать в вузы.
Компания 10:32
Наука
Найдена причина исчезновения Луны в 1110 году
Anonsens вчера в 10:51
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
Космос
Столкновение метеоритов сыграло главную роль в формировании Луны
Актуальные Новости вчера в 09:17
Общество
Самолет из Китая повернул на Москву из-за отказа Турции пропустить его
Самолет с грузом медицинского оборудования, вылетевший 13 мая из Китая на Кипр, вынужден был развернуться в сторону Москвы, после того как власти Турции отказались пропустить его через воздушное пространство своей страны.
РБК 10:16
Политика
Замглавы администрации президента РФ Козак прибыл в Берлин
Берлин, 13 мая 2020, 15:14 — REGNUM Спецборт «Россия» доставил заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлин.
REGNUM 08:14
Общество
Путин назвал меры поддержки семей с детьми
Президент России Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
RT на русском 11 мая в 09:53
Здоровье
Названа группа людей c наиболее сильным иммунитетом к коронавирусу
Ученые выяснили, что иммунитет к коронавирусу сильнее у людей старшего возраста, которые перенесли тяжелое течение COVID-19.
Доктор вчера в 06:35
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Экономика
Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов.
РБК вчера в 06:50
Экономика
Чубайс раскрыл становой хребет России
Ранее Чубайс уже говорил о том, что цифровая экономика в стране в сложившихся обстоятельствах вырастет.
Lenta.ru 08:32
Политика
Госдума приняла закон о дистанционном голосовании
Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 08:40
Общество
В России передумали делать аналог «Википедии»
Как сообщает «Коммерсант», распоряжение правительства, упраздняющее рабочую группу по созданию российского аналога «Википедии» на базе Большой российской энциклопедии (БРЭ), было опубликовано на портале нормативно-правовых актов.
News.ru 09:23
Армия и оружие
США возобновят военные учения в Европе, несмотря на коронавирус
Вооруженные силы США проведут масштабные учения Allied Spirit на территории Польши с 5 по 19 июня, несмотря на распространение пандемии коронавируса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление командования армии США в Европе.
Газета.Ru 09:19
Гаджеты
У камеры смартфона OnePlus 8 Pro обнаружилось «рентгеновское зрение»
Квадромодуль основной камеры нового флагманского смартфона OnePlus 8 Pro включает 5-Мп сенсор с цветовым фильтром.
3DNews 07:27
Происшествия
Следовавший из Петербурга в Уфу самолет «России» подал сигнал тревоги
Вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу самолет авиакомпании "Россия" возвращается в Пулково — экипаж подал сигнал тревоги, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Вести.Ru 10:21
Энергетика
ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году
ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году.
Finam.Ru 10:18
Политика
В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса
Американские законодатели внесли в сенат законопроект, предполагающий введение санкций в отношении Китая из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:13
Шоу-бизнес
Супермодель Снежана Онопко рассказала о побоях мужа
Известная модель Снежана Онопко сделала сенсационное заявление о непростой жизни с мужем-бизнесменом Николаем Щурой.
Городовой 08:36
Политика
Путин раскритиковал работу портала госуслуг
Президент России Владимир Путин раскритиковал работу министерств по организации дополнительных выплат семьям с детьми.
Ведомости 08:00
Общество
В Краснодарском крае с 1 июня заработают санатории
Напомним, что на Кубани санатории и гостиницы перестали принимать бронь и посетителей с конца марта.
Evo-rus.com вчера в 13:42
Политика
Рада не поддержала резолюцию партии Зеленского на тему Дня Победы
Идея обращения авторства депутата от "Слуги народа" Александра Мережко состояла в призыве международных партнеров присоединиться к чествованию памяти всех, кто боролся за победу в войне.
ТАСС 08:13
Общество
Обращением Путина из-за вируса остались неудовлетворены 20% россиян
Каждый пятый участник опроса (20%) уверен, что президент не делает всего возможного для разрешения проблемы с коронавирусной инфекцией COVID-19 и относится к ситуации формально (73% уверены в обратном).
РБК 09:49
Общество
100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса
Интерфакс 07:26
Технологии
Майское обновление Windows 10 уже доступно на MSDN
Как только обновление Windows 10 May 2020 Update станет общедоступным для всех, оно всё равно не будет никому навязываться для установки на ПК, как это было в старые времена.
3DNews 02:25
Наука
Объяснен самый распространенный симптом коронавируса
По некоторым данным, потеря обоняния — самый распространенный симптом заражения коронавирусом, который может проявляться при отсутствии жара и кашля.
Lenta.ru 06:36
Здоровье
В Архангельской области коронавирусом заболели еще 19 человек
RuNews24.ru 02:26
Армия и оружие
В ДНР сообщают о ситуации на линии разграничения
Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня.
Новостной фронт вчера в 08:00
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08