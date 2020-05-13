Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

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