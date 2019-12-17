Общество

RT на русскомRT на русскомВ Госдуму внесён законопроект о запрете курения на кухнях коммуналок

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, предполагающий запрет курения в общих помещениях коммунальных квартир, таких как кухни, коридоры и санитарные помещения. Законопроект размещён в думской электронной базе данных.
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с чего всё началось
Список помещений, курение в которых запрещено, может расшириться, соответствующий законопроект внесла
 в Госдуму группа депутатов из фракции «Единой России».
РБК09:51

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В Госдуму внесен законопроект о запрете курить на кухнях в коммунальных квартирах

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В Госдуму внесли законопроект о запрете курения на кухнях коммунальных квартир

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В Госдуму внесли проект закона о запрете курения на кухнях коммуналок

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