с чего всё началось

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, предполагающий запрет курения в общих помещениях коммунальных квартир, таких как кухни, коридоры и санитарные помещения. Законопроект размещён в думской электронной базе данных.

В Госдуму внесён законопроект о запрете курения на кухнях коммуналок

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