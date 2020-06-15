Политика
RT на русскомВ Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram
В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
Депутаты от «Справедливой России» предлагают запретить блокировку Telegram при введении режимов повышенной готовности и ЧС, так как мессенджер является одним из основных «источников получения информации о текущей ситуации для органов государственной власти и должностных лиц».RT на русском04:34
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РИА Новости вчера в 19:04
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Выпускники одиннадцатых классов сдадут ЕГЭ только по тем дисциплинам, которые нужны для поступления в вуз.
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ИА Красная Весна вчера в 05:43
Общество
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Всего с начала пандемии коронавируса в Татарстане болезнь выявлена у 3 958 человек. За последние сутки выздоровели 8 пациентов.
Inkazan 04:08
Общество
Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии
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RT на русском 04:21
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Посла Чехии вызвали в МИД России
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Коммерсантъ 04:43
Экономика
МВФ позаботился о стабильном будущем Украины
За столь скромную сумму МВФ получил от Украины авансом: — закон о рынке земли; — передачу МВФ полного контроля над Национальным банком Украины (далее — НБУ) и даже частичный его вывод из правового поля Украины; — ряд налоговых изменений в интересах международных финансовых спекулянтов и транснациональных компаний.
РИА Новости 01:00
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Транспорт
Репетиции парада Победы ограничат движение в центре Петербурга
В Северной столице в связи с репетицией парада Победы на Дворцовой площади в центре города временно ограничат движение транспорта.
Петербургский дневник 03:38
Космос
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink
Компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту 58 микроспутников Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon-9.
Деловое.ТВ 13 июня в 10:33
Политика
В МИД Украины пообещали жителям Донбасса «в тысячу раз больше прав»
Кулеба сказал, что он гарантирует то, что даже без особого статуса у граждан на данных территориях в составе Украины будет в тысячу раз больше ресурсов и прав, чем сейчас, когда эти земли оккупированы Россией.
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Наука
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РБК 12 июня в 20:49
Общество
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У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Кинк: узнав, что я эстонец, Червиченко сказал Романцеву «забудь»
Президент сразу же выяснил, о ком идёт речь. А когда было сказано, что об эстонце, то прозвучал ответ «забудь».
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Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com вчера в 11:24
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Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
RT на русском вчера в 19:18
Хоккей
Гусев оценил свой первый сезон в НХЛ
Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев поставил себе оценку по пятибалльной шкале за дебютный сезон в НХЛ.
Bookmaker-ratings.ru 02:39
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Происшествия
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РИА Новости 04:07
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Общество
Жириновский предложил перенести начало учебного года
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил из-за эпидемии коронавируса перенести начало учебного года на 1 октября и в дальнейшем сохранить это новшество.
РИА Новости 04:36