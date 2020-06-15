с чего всё началось

В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram

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