Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram

В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
Депутаты от «Справедливой России» предлагают
 запретить блокировку Telegram при введении режимов повышенной готовности и ЧС, так как мессенджер является одним из основных «источников получения информации о текущей ситуации для органов государственной власти и должностных лиц».
RT на русском04:34

Подробнее о событии

В Госдуму внесли законопроект о запрете блокировки Telegram в период особых режимов

Газета.Ru04:12

Законопроект о разблокировке Telegram внесен в Госдуму

Коммерсантъ04:56

В Госдуму внесли законопроект о запрете блокировки Telegram в период ЧС

ТАСС04:54

В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram

RT на русском04:34

В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку Telegram

РБК06:12

Эсеры внесли в Госдуму законопроект о запрете блокировки Telegram во время особых режимов

Авторадио04:11

В Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram

Znak.com03:00
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