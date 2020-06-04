Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуму внесён законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых

Группа депутатов от партии «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который позволяет самозанятым и индивидуальным предпринимателям брать ипотечные каникулы на равных условиях. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы.
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 указывают, что по действующему законодательству для подтверждения затруднительного финансового положения заемщик обязан представить кредитору справку по форме 2-НДФЛ.
Государственная Дума РФвчера в 08:18

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Депутаты Госдумы предлагают разрешить самозанятым и ИП получать ипотечные каникулы

ТАССвчера в 08:34

Законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых и ИП внесен в Госдуму

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ИП и самозанятых защитят от отказов в ипотечных каникулах

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Внесены поправки об ипотечных каникулах для самозанятых и ИП

Российская газетавчера в 08:49

В Госдуму внесён законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых

RT на русскомвчера в 11:36

«Ипотечные каникулы» распространят на ИП и самозанятых

Государственная Дума РФвчера в 08:18

В Госдуме предложили упростить получение ипотечных каникул предпринимателям и самозанятым

Банки.рувчера в 08:00
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Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов

Российская газета 07:13
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В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»

В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости 06:45
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Энергетика

Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа

Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
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Здоровье

Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах

Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК 04:20
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Политика

Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата

Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
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Общество

Голикова призвала вузы готовиться к дистанционному обучению осенью

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пока неясно, что ждет страну осенью в условиях распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Газета.Ru 07:47
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Их общий доход по итогам года достиг $6,1 млрд.
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Происшествия

Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Взгляд.ру 03 июня в 17:10
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Общество

Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец вчера в 12:30
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Общество

Директор СГЭТ: весь транспорт вышел на линию, несмотря на забастовку

На встрече, как сообщается в соцсетях, выступила водитель Кировского троллейбусного депо Анастасия Оглоблина, которая объявила о создании на предприятии нового независимого профсоюза "Электротранспортник".
Московский Комсомолец вчера в 03:46
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Футбол

Сердце остановилось, отдышалось и снова пошло. 21 год великому матчу

В хите «Сердце остановилось» музыкант перечислил такие пункты, и спорить с ним совершенно не хотелось.
Inc-news.ru 09:24
Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
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Общество

Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади.
RT на русском 04:42
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Общество

В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей

В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс вчера в 02:59
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Политика

Опрос показал отношение украинцев к националистам

Киевский международный институт социологии (КМИС) провёл опрос, чтобы выяснить отношение украинцев к националистам.
RT на русском 08:34
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Экономика

Эксперты: роль ВЭБа как института развития возрастает в период кризиса

Роль ВЭБа как института развития всегда возрастает в периоды кризисов, а эффективное партнёрство с коммерческими банками позволяет довести помощь бизнесу максимально оперативно и с широким охватом.
ПРАЙМ вчера в 11:07
Политика

Facebook промаркирует страницы государственных СМИ

Американская соцсеть Facebook вскоре приступит к маркировке страниц государственных СМИ, об этом рассказал глава отдела кибербезопасности Натан Глейхер.
Политическая Экспертиза 04:39
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Технологии

«ВКонтакте» создала и уже запустила новый сервис «Клипы»

Популярная российская соцсеть продолжает радовать пользователей своими обновлениями и новыми возможностями, которой на сей раз стал сервис «Клипы», позволяющий не только создавать видеоролики, но и добавивший управление жестами.
Faktom вчера в 07:01
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Культура

Опрос: Фанаты «Звездных войн» считают, что Сноук — клон императора

Сайт Inverse опросил 1200 фанатов «Звездных войн», чтобы выяснить, какую теорию о происхождении верховного лидера Сноука они считают самой правдивой.
КиноПоиск 08:09
Политика

Внешние границы ЕС останутся закрытыми до 1 июля — еврокомиссар

Министры внутренних дел стран-членов ЕС достигли общей договоренности о том, что закрытие внешних границ Евросоюза будет продлено до 1 июля, отметила также еврокомиссар.
REGNUM 09:15
Общество

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
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Политика

Лукашенко потребовал снизить зависимость Белоруссии от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового правительства диверсифицировать рынки сбыта.
Страна Советов on-line 07:58
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Религия

Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

ННТВ 08:14
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Общество

Глава Роспотребнадзора предупредила о неизбежности новой пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человечеству не избежать новой пандемии.
МР7.ру вчера в 09:44
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Кино

«От слез к смеху»: новый фильм от создателя «Солнцестояния»

33- летний режиссёр создал только две картины в стиле хоррор «Реинкарнация» и «Солнцестояние», а уже стал считаться одним из самых интересных.
ГЛАС.RU 08:22
Армия и оружие

Командование сирийской армии подтвердило атаку ВВС Израиля

Военное дело 03:19
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Кино

Ридли Скотт рассказал о продолжении «Чужого»

News.ru вчера в 08:37
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Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
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