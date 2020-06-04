с чего всё началось

Группа депутатов от партии «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который позволяет самозанятым и индивидуальным предпринимателям брать ипотечные каникулы на равных условиях. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы.

В Госдуму внесён законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых

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