Экономика
RT на русскомВ Госдуму внесён законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых
Группа депутатов от партии «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который позволяет самозанятым и индивидуальным предпринимателям брать ипотечные каникулы на равных условиях. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы.
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Авторы законопроекта указывают, что по действующему законодательству для подтверждения затруднительного финансового положения заемщик обязан представить кредитору справку по форме 2-НДФЛ.Государственная Дума РФвчера в 08:18
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Кино
Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов
Российская газета 07:13
Политика
В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»
В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости 06:45
Энергетика
Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
Здоровье
Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК 04:20
Политика
Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата
Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Общество
Голикова призвала вузы готовиться к дистанционному обучению осенью
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пока неясно, что ждет страну осенью в условиях распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Газета.Ru 07:47
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Их общий доход по итогам года достиг $6,1 млрд.
РБК вчера в 15:01
Происшествия
Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление
Взгляд.ру 03 июня в 17:10
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец вчера в 12:30
Общество
Директор СГЭТ: весь транспорт вышел на линию, несмотря на забастовку
На встрече, как сообщается в соцсетях, выступила водитель Кировского троллейбусного депо Анастасия Оглоблина, которая объявила о создании на предприятии нового независимого профсоюза "Электротранспортник".
Московский Комсомолец вчера в 03:46
Футбол
Сердце остановилось, отдышалось и снова пошло. 21 год великому матчу
В хите «Сердце остановилось» музыкант перечислил такие пункты, и спорить с ним совершенно не хотелось.
Inc-news.ru 09:24
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Общество
Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади.
RT на русском 04:42
Общество
В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей
В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс вчера в 02:59
Политика
Опрос показал отношение украинцев к националистам
Киевский международный институт социологии (КМИС) провёл опрос, чтобы выяснить отношение украинцев к националистам.
RT на русском 08:34
Экономика
Эксперты: роль ВЭБа как института развития возрастает в период кризиса
Роль ВЭБа как института развития всегда возрастает в периоды кризисов, а эффективное партнёрство с коммерческими банками позволяет довести помощь бизнесу максимально оперативно и с широким охватом.
ПРАЙМ вчера в 11:07
Политика
Facebook промаркирует страницы государственных СМИ
Американская соцсеть Facebook вскоре приступит к маркировке страниц государственных СМИ, об этом рассказал глава отдела кибербезопасности Натан Глейхер.
Политическая Экспертиза 04:39
Технологии
«ВКонтакте» создала и уже запустила новый сервис «Клипы»
Популярная российская соцсеть продолжает радовать пользователей своими обновлениями и новыми возможностями, которой на сей раз стал сервис «Клипы», позволяющий не только создавать видеоролики, но и добавивший управление жестами.
Faktom вчера в 07:01
Культура
Опрос: Фанаты «Звездных войн» считают, что Сноук — клон императора
Сайт Inverse опросил 1200 фанатов «Звездных войн», чтобы выяснить, какую теорию о происхождении верховного лидера Сноука они считают самой правдивой.
КиноПоиск 08:09
Политика
Внешние границы ЕС останутся закрытыми до 1 июля — еврокомиссар
Министры внутренних дел стран-членов ЕС достигли общей договоренности о том, что закрытие внешних границ Евросоюза будет продлено до 1 июля, отметила также еврокомиссар.
REGNUM 09:15
Общество
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
Политика
Лукашенко потребовал снизить зависимость Белоруссии от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового правительства диверсифицировать рынки сбыта.
Страна Советов on-line 07:58
Общество
Глава Роспотребнадзора предупредила о неизбежности новой пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человечеству не избежать новой пандемии.
МР7.ру вчера в 09:44
Кино
«От слез к смеху»: новый фильм от создателя «Солнцестояния»
33- летний режиссёр создал только две картины в стиле хоррор «Реинкарнация» и «Солнцестояние», а уже стал считаться одним из самых интересных.
ГЛАС.RU 08:22
Армия и оружие
Командование сирийской армии подтвердило атаку ВВС Израиля
Военное дело 03:19
Кино
Ридли Скотт рассказал о продолжении «Чужого»
News.ru вчера в 08:37
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46