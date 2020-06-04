Экономика
RT на русскомВ Госдуму внесён законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых
Группа депутатов от партии «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который позволяет самозанятым и индивидуальным предпринимателям брать ипотечные каникулы на равных условиях. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы.
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Авторы законопроекта указывают, что по действующему законодательству для подтверждения затруднительного финансового положения заемщик обязан представить кредитору справку по форме 2-НДФЛ.Государственная Дума РФвчера в 08:18
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Происшествия
Фонд помощи семье погибшего Джорджа Флойда собрал около $13 млн
Около полумиллиона человек направили пожертвования на сумму порядка $13 млн в фонд помощи семье афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого после задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) вызвала волну протестов в ряде городов страны.
ТАСС 08:29
Шоу-бизнес
Волочкова, Боня и Тимати оказались налоговыми должниками
Лидером оказалась главная балерина страны Анастасия Волочкова. У неё обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
Paparazzi.ru 08:14
Политика
Проект «Северный поток-2» будет завершен, невзирая на санкции
Чтобы новые санкции вступили в силу, требуется одобрение законопроекта в обеих палатах Конгресса, а затем его должен подписать президент США Дональд Трамп.
Finam.Ru 04:14
Политика
Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата
Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Кино
Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
Здоровье
Еще 196 заражений коронавирусом выявлено в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на пятницу, 5 июня, на Дону за сутки еще у 196 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:14
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Транспорт
В Петербурге на маршруты вернулись почти 100 коммерческих автобусов
В Северной столице с 5 июня к работе вернулись дополнительные автобусные маршруты.
Город+ 06:14
Общество
От Путина потребовали ограничить выплаты в 10 000 рублей на детей
Меньше недели назад — 1 июля — семьи с детьми от 3 до 16 лет начали получать единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей.
ВашГород.ру 06:15
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Газета.Ru 07:47
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
Двое полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы МВД, оправданы, третьему смягчили наказание — он проведет в колонии 4 вместо 6 лет.
Вести.Ru 03 июня в 02:32
Космос
Астрономы определяют происхождение огромных газовых пузырей в Млечном пути
Машины и Механизмы 05:20
Политика
Лукашенко потребовал снизить зависимость Белоруссии от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового правительства диверсифицировать рынки сбыта.
Страна Советов on-line 07:58
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости 03:53
Общество
Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус создан в лаборатории
Происхождение пандемии нового коронавируса можно проследить до аварии в китайской лаборатории, заявил бывший глава МИ-6 сэр Ричард Дирлав, 3 июня сообщил The Telegraph.
ИА Красная Весна вчера в 16:08
Общество
Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара
РИА Новости 07:08
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская показала фигуру через неделю после вторых родов
Уже через неделю после родов Анастасия Шубская похвасталась в Instagram стройной фигурой.
Lisa.ru 05:30
Общество
Российские доставщики еды заявили о забастовке
В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru вчера в 10:43
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет по другим правилам
В новых условиях эпидемиологической ситуации голосование по поправкам к Конституции, которое было назначено на 1 июля, пройдет максимально бесконтактно.
На Варшавке. Чертаново Центральное 07:25
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности отказа от вакцинации от коронавируса
Отказ делать прививки от коронавируса в случае создания вакцины может иметь опасные последствия.
RT на русском 06:59
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Общество
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Футбол
Николич хочет усилить «Локомотив» игроком «Монако»
Новый тренер московского «Локомотива» серб Марко Николич хочет подписать форварда «Монако» Стевана Йоветича.
Нева Спорт 07:15
Армия и оружие
Перевозку захваченного Ми-35 фельдмаршала Хафтара показали на видео
В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что перевозку захваченного Ми-35 фельдмаршала Хафтара показали на видео.
Деловое.ТВ 05:45