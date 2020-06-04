Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуму внесён законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых

Группа депутатов от партии «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который позволяет самозанятым и индивидуальным предпринимателям брать ипотечные каникулы на равных условиях. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы.
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 указывают, что по действующему законодательству для подтверждения затруднительного финансового положения заемщик обязан представить кредитору справку по форме 2-НДФЛ.
Государственная Дума РФвчера в 08:18

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В Госдуму внесён законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых

RT на русскомвчера в 11:36

Внесены поправки об ипотечных каникулах для самозанятых и ИП

Российская газетавчера в 08:49

ИП и самозанятых защитят от отказов в ипотечных каникулах

Финмаркетвчера в 08:52

Законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых и ИП внесен в Госдуму

РИА Новостивчера в 10:08

Депутаты Госдумы предлагают разрешить самозанятым и ИП получать ипотечные каникулы

ТАССвчера в 08:34

«Ипотечные каникулы» распространят на ИП и самозанятых

Государственная Дума РФвчера в 08:18

В Госдуме предложили упростить получение ипотечных каникул предпринимателям и самозанятым

Банки.рувчера в 08:00
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Происшествия

Фонд помощи семье погибшего Джорджа Флойда собрал около $13 млн

Около полумиллиона человек направили пожертвования на сумму порядка $13 млн в фонд помощи семье афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого после задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) вызвала волну протестов в ряде городов страны.
ТАСС 08:29
Шоу-бизнес

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Лидером оказалась главная балерина страны Анастасия Волочкова. У неё обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
Paparazzi.ru 08:14
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Политика

Проект «Северный поток-2» будет завершен, невзирая на санкции

Чтобы новые санкции вступили в силу, требуется одобрение законопроекта в обеих палатах Конгресса, а затем его должен подписать президент США Дональд Трамп.
Finam.Ru 04:14
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Политика

Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата

Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Кино

Скончался актёр Михаил Кокшенов

Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
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Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
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Здоровье

Еще 196 заражений коронавирусом выявлено в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на пятницу, 5 июня, на Дону за сутки еще у 196 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:14
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Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
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Происшествия

В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
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Транспорт

В Петербурге на маршруты вернулись почти 100 коммерческих автобусов

В Северной столице с 5 июня к работе вернулись дополнительные автобусные маршруты.
Город+ 06:14
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Общество

От Путина потребовали ограничить выплаты в 10 000 рублей на детей

Меньше недели назад — 1 июля — семьи с детьми от 3 до 16 лет начали получать единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей.
ВашГород.ру 06:15
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Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Газета.Ru 07:47
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Религия

Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

ННТВ 08:14
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

Двое полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы МВД, оправданы, третьему смягчили наказание — он проведет в колонии 4 вместо 6 лет.
Вести.Ru 03 июня в 02:32
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Космос

Астрономы определяют происхождение огромных газовых пузырей в Млечном пути

Машины и Механизмы 05:20
Политика

Лукашенко потребовал снизить зависимость Белоруссии от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового правительства диверсифицировать рынки сбыта.
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Общество

Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества

"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости 03:53
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Общество

Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус создан в лаборатории

Происхождение пандемии нового коронавируса можно проследить до аварии в китайской лаборатории, заявил бывший глава МИ-6 сэр Ричард Дирлав, 3 июня сообщил The Telegraph.
ИА Красная Весна вчера в 16:08
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Общество

Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара

РИА Новости 07:08
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Анастасия Шубская показала фигуру через неделю после вторых родов

Уже через неделю после родов Анастасия Шубская похвасталась в Instagram стройной фигурой.
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Общество

Российские доставщики еды заявили о забастовке

В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru вчера в 10:43
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Политика

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет по другим правилам

В новых условиях эпидемиологической ситуации голосование по поправкам к Конституции, которое было назначено на 1 июля, пройдет максимально бесконтактно.
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Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
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Общество

В ВОЗ предупредили об опасности отказа от вакцинации от коронавируса

Отказ делать прививки от коронавируса в случае создания вакцины может иметь опасные последствия.
RT на русском 06:59
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
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Общество

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
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Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
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Футбол

Николич хочет усилить «Локомотив» игроком «Монако»

Новый тренер московского «Локомотива» серб Марко Николич хочет подписать форварда «Монако» Стевана Йоветича.
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Армия и оружие

Перевозку захваченного Ми-35 фельдмаршала Хафтара показали на видео

В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что перевозку захваченного Ми-35 фельдмаршала Хафтара показали на видео.
Деловое.ТВ 05:45
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