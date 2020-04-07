Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
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В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства

RT на русском04:13

Иностранцам предложили давать гражданство России без отказа от имеющегося

РБК05:27

Кабмин предложил давать гражданство без отказа от имеющегося

Российская газета04:33

Правительство внесло законопроект о возможности получать гражданство без отказа от иностранного

Коммерсантъ05:37

Кабмин внес в Госдуму законопроект об упрощении получения иностранцами гражданства РФ

ТАСС03:47

Гражданство России может стать путём восстановления былой общности в СССР

REGNUM05:44

Иностранцам предложили давать гражданство РФ без отказа от имеющегося

Интерфакс04:14
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Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском 00:16
Энергетика

Ультиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК

Вашингтон, 7 апреля 2020, 11:49 — REGNUM Поставленный Саудовской Аравией ультиматум России затрудняет переговоры по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК.
REGNUM 04:49
Политика

В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
РБК 06:07
Политика

Датские журналисты заявили о готовности России и Китая к миру без США

Журналист Berlingske указывает на стремление стран Запада сохранить старый миропорядок, в то время как Москва и Пекин готовы оспорить статус Соединенных Штатов как мирового гегемона.
ФАН 05 апреля в 17:57
Экономика

Сроки уплаты налогов перенесены

Сроки уплаты налогов перенесены.
Современный Предприниматель 02:05
Политика

Песков переадресовал в кабмин вопрос об импорте дешевого бензина

Вопрос об ограничении ввоза в Россию нефтепродуктов для предотвращения поставок дешевого иностранного бензина находится в компетенции правительства, а не президента.
РБК 06:17
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com вчера в 02:15
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 06:09
Политика

В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики

Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:38
Шоу-бизнес

Анна Курникова поделилась редким фото с подросшей младшей дочерью

30 января на свет появилась их дочь Маша. Девочка стала третьим ребенком пары. У девочки есть старший брат Николас и сестра Люси.
Летидор 02:34
Футбол

В Кремле отвергли обвинения о том, что РФ получила ЧМ-2018 за взятку

В Кремле отвергли утверждения о том, что РФ получила право на проведение чемпионата мира по футболу за взятку: все было законно, и это был лучший в истории чемпионат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:59
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Экономика

Правительство России ввело квоты на экспорт зерна

В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Mirmol.ru вчера в 10:56
Политика

Желающих покинуть США россиян оказалось недостаточно

Посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что числа заявок от россиян пока недостаточно даже для выполнения одного рейса из США.
Газета.Ru 01:41
Общество

Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят

ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Российская газета 04:12
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
ТАСС 06:03
Происшествия

В даркнете обнаружили конкурента Банка России

Lenta.ru вчера в 19:50
Общество

Все магазины «Спортмастер» закрыты из-за коронавируса

Сеть магазинов спортивных товаров "Спортмастер" закрыла все торговые точки после ввода ограничений на торговлю из-за коронавируса, сообщил РИА Новости в "Спортмастере".
РИА Новости 06:11
Общество

Лукашенко назвал число госпитализированных с COVID-19 в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал число госпитализированных с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
RT на русском 06:36
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Отмечается, что народную артистку ввели в кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при тяжелой пневмонии.
Lenta.ru вчера в 18:34
Здоровье

У главврача пермского онкодиспансера подтвержден коронавирус

ВЕТТА 05:19
Общество

ЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса

Центробанк рекомендует не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт и пароли, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
РИА Новости 03:21
Игры

Слухи: в апреле Marvel’s Spider-Man появится в PS Now вместе с двумя другими играми

Если верить утечке, в этом месяце подписчики потокового игрового сервиса Sony смогут опробовать Marvel’s Spider-Man от Insomniac Games — один из самых популярных эксклюзивов PlayStation 4. Проект будет доступен в PS Now до 7 июля, а вместе с ним на площадке появятся Golf Club 2019 и Just Cause 4. Последняя пробудет в стриминговом сервисе до 6 октября.
3DNews 06:31
Футбол

«Дома отстреливаемся от зомби». 13 вопросов Артему Дзюбе

Матч ТВ вчера в 12:54
Общество

РЖД решили рассаживать пассажиров в поездах в метре друг от друга

РЖД введут особый режим продажи билетов на поезда, который позволит пассажирам держать дистанцию друг от друга не менее 1 м. Об этом пишет корпоративная газета компании «Гудок».
РБК 02:15
Общество

Новые случаи коронавируса выявили в четырех городах Ростовской области

Всего за минувшие сутки подтвердили восемь случаев коронавирусной инфекции, теперь в регионе официально 17 заболевших COVID-19.
Rostov gazeta 04:43
Армия и оружие

«Кинжалы» и Су-57 включили в авиагруппу к параду Победы

Гиперзвуковые авиационные комплексы Кинжал и истребители пятого поколения Су-57 включены в авиагруппу к параду Победы на Красной площади, который запланирован на 9 мая текущего года, сообщил источник в военном ведомстве.
Политическая Экспертиза 05:39
Гаджеты

Компания Apple выпустит линейку iPhone 12 из четырех смартфонов

Актуальные Новости 04:16
Экономика

Лукашенко призвал снизить зависимость Белоруссии от «нефтяных игр»

Минск, 7 апреля 2020, 12:32 — REGNUM Белоруссия должна быть максимально независима от «нефтяных игр крупных держав», заявил 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, где обсуждались поставки нефти в страну, сообщило информационное агентство БелТА.
REGNUM 05:32
Общество

Аксенов рассказал, в каком случае в Крыму могут ужесточить карантин

Ранее в Крыму зафиксировали 22 случая заражения коронавирусом.
Московский Комсомолец 04:27
Как работают Яндекс.Новости?
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