Политика
RT на русскомВ Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства
Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
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Политика
Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
Энергетика
Ультиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК
Вашингтон, 7 апреля 2020, 11:49 — REGNUM Поставленный Саудовской Аравией ультиматум России затрудняет переговоры по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК.
Политика
В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
Политика
Датские журналисты заявили о готовности России и Китая к миру без США
Журналист Berlingske указывает на стремление стран Запада сохранить старый миропорядок, в то время как Москва и Пекин готовы оспорить статус Соединенных Штатов как мирового гегемона.
Экономика
Сроки уплаты налогов перенесены
Сроки уплаты налогов перенесены.
Политика
Песков переадресовал в кабмин вопрос об импорте дешевого бензина
Вопрос об ограничении ввоза в Россию нефтепродуктов для предотвращения поставок дешевого иностранного бензина находится в компетенции правительства, а не президента.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Политика
В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики
Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Анна Курникова поделилась редким фото с подросшей младшей дочерью
30 января на свет появилась их дочь Маша. Девочка стала третьим ребенком пары. У девочки есть старший брат Николас и сестра Люси.
Футбол
В Кремле отвергли обвинения о том, что РФ получила ЧМ-2018 за взятку
В Кремле отвергли утверждения о том, что РФ получила право на проведение чемпионата мира по футболу за взятку: все было законно, и это был лучший в истории чемпионат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Экономика
Правительство России ввело квоты на экспорт зерна
В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Политика
Желающих покинуть США россиян оказалось недостаточно
Посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что числа заявок от россиян пока недостаточно даже для выполнения одного рейса из США.
Общество
Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят
ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
Происшествия
В даркнете обнаружили конкурента Банка России
Общество
Все магазины «Спортмастер» закрыты из-за коронавируса
Сеть магазинов спортивных товаров "Спортмастер" закрыла все торговые точки после ввода ограничений на торговлю из-за коронавируса, сообщил РИА Новости в "Спортмастере".
Общество
Лукашенко назвал число госпитализированных с COVID-19 в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал число госпитализированных с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Отмечается, что народную артистку ввели в кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при тяжелой пневмонии.
Общество
ЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса
Центробанк рекомендует не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт и пароли, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
Игры
Слухи: в апреле Marvel’s Spider-Man появится в PS Now вместе с двумя другими играми
Если верить утечке, в этом месяце подписчики потокового игрового сервиса Sony смогут опробовать Marvel’s Spider-Man от Insomniac Games — один из самых популярных эксклюзивов PlayStation 4. Проект будет доступен в PS Now до 7 июля, а вместе с ним на площадке появятся Golf Club 2019 и Just Cause 4. Последняя пробудет в стриминговом сервисе до 6 октября.
Футбол
«Дома отстреливаемся от зомби». 13 вопросов Артему Дзюбе
Общество
РЖД решили рассаживать пассажиров в поездах в метре друг от друга
РЖД введут особый режим продажи билетов на поезда, который позволит пассажирам держать дистанцию друг от друга не менее 1 м. Об этом пишет корпоративная газета компании «Гудок».
Общество
Новые случаи коронавируса выявили в четырех городах Ростовской области
Всего за минувшие сутки подтвердили восемь случаев коронавирусной инфекции, теперь в регионе официально 17 заболевших COVID-19.
Армия и оружие
«Кинжалы» и Су-57 включили в авиагруппу к параду Победы
Гиперзвуковые авиационные комплексы Кинжал и истребители пятого поколения Су-57 включены в авиагруппу к параду Победы на Красной площади, который запланирован на 9 мая текущего года, сообщил источник в военном ведомстве.
Гаджеты
Компания Apple выпустит линейку iPhone 12 из четырех смартфонов
Экономика
Лукашенко призвал снизить зависимость Белоруссии от «нефтяных игр»
Минск, 7 апреля 2020, 12:32 — REGNUM Белоруссия должна быть максимально независима от «нефтяных игр крупных держав», заявил 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, где обсуждались поставки нефти в страну, сообщило информационное агентство БелТА.
Общество
Аксенов рассказал, в каком случае в Крыму могут ужесточить карантин
Ранее в Крыму зафиксировали 22 случая заражения коронавирусом.