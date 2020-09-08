Пушилин приказал отложить на два дня уничтожение украинских укреплений

Ранее Денис Пушилин отдал приказ нанести 7 сентября артиллерийский удар по позициям вооружённых сил Украины под Горловкой возле населённого пункта Шумы в связи с тем, что украинская армия начала возводить инженерные сооружения и рыть окопы, продвигаясь к территории ДНР в нарушение условий перемирия от 27 июля.