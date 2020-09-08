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Ведомости
Ведомости

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родченко и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».В источнике
С чего всё началось
В белорусских Telegram-каналах
 появилось видео, на котором Иван Кравцов говорит, что принял решение покинуть территорию страны и сейчас вместе с Марией Колесниковой будет пересекать границу.
Коммерсантъ02:46
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РБК

В Минске объяснили происхождение обращения пропавшего оппозиционера

РБК03:34
Коммерсантъ

Погранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Колесниковой

Коммерсантъ02:46
RT на русском

Белорусские пограничники рассказали о состоянии Колесниковой

RT на русском03:11
Российская газета

Деятели белорусской оппозиции замечены при пересечении украинской границы

Российская газета01:31
ТАСС

В Госпогранкомитете Белоруссии заявили о задержании Кравцова и Родненкова на Украине

ТАСС03:27
Интерфакс

Украина подтвердила приезд двоих белорусских оппозиционеров

Интерфакс03:02
РИА Новости

Попытка белорусских оппозиционеров покинуть страну попала на видео

РИА Новости03:30

Минтруд предлагает сделать выходным днём 31 декабря 2021 года

Согласно проекту постановления на 2021 год, по причине совпадения ряда праздников и выходных дней предлагается перенести выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, на 5 ноября и 31 декабря соответственно.
Минтруд предлагает сделать выходным днём 31 декабря 2021 года
REGNUM03:15
437

Маргарита Грачева призналась, что тайно вышла замуж год назад

На своей странице в Instagram Маргарита Грачева, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук, призналась, что год назад тайно вышла замуж за возлюбленного Максима в Санкт-Петербурге, передает "Россия-24".
Инфоросвчера в 07:11
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В Крыму рассказали о готовности принять мониторинговую миссию ООН

Ранее официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение чистой питьевой водой крымчан лежит на России и Украине.
RT на русском01:08
8

Пушилин приказал отложить на два дня уничтожение украинских укреплений

Ранее Денис Пушилин отдал приказ нанести 7 сентября артиллерийский удар по позициям вооружённых сил Украины под Горловкой возле населённого пункта Шумы в связи с тем, что украинская армия начала возводить инженерные сооружения и рыть окопы, продвигаясь к территории ДНР в нарушение условий перемирия от 27 июля.
Новый Деньвчера в 06:52
7

В бундестаге назвали ошибкой возможную отмену «Северного потока-2»

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаес Эрнст в интервью газете Die Welt предупредил, что отмена строительства трубопровода может вызвать преращение сотрудничества ФРГ и РФ в энергетике.
Дума ТВ03:22
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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Daily5 сентября в 22:25
5

Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Делегация Сербии во главе с президентом Александром Вучичем совершила двухдневный визит в Соединенные Штаты, где провела переговоры с «премьером» самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США Дональда Трампа.
Военное дело6 сентября в 05:53
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Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Великобритания, США, Дания и Норвегия проведут совместную операцию на Крайнем Севере, чтобы продемонстрировать «приверженность поддержанию мира и свободы судоходства в регионе», говорится в сообщении Военно-морских сил Великобритании.
Ведомости00:29
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Мишустин утвердил программу льготного лизинга оборудования для легкой промышленности

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому предприятиям легкой промышленности будет доступна скидка до 50% цены оборудования, полученного по договору лизинга.
Коммерсантъ02:39

Екатеринбургу закупят автобусы с гармошками и трехсекционные трамваи

В ближайшие годы в Екатеринбурге уменьшится число единиц общественного транспорта на 5,3%. При этом количество посадочных мест в салонах, наоборот, вырастет на 19,1%. Это произойдет из-за того, что в транспортные парки будут закупать технику повышенной вместимости.
Екатеринбург Онлайн03:35