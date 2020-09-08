В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
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Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родченко и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».В источнике
С чего всё началось
В белорусских Telegram-каналах
появилось видео, на котором Иван Кравцов говорит, что принял решение покинуть территорию страны и сейчас вместе с Марией Колесниковой будет пересекать границу.
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