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Ведомости
Ведомости

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».В источнике
С чего всё началось
О задержании Колесниковой написал
 и Telegram-канал ATN_NEWS, который ведет телеканал «Беларусь 1». В одном из постов он утверждает, что «беглецы [Колесникова, Родненков и Кравцов] прошли пограничный и таможенный контроль, а при осмотре авто у них сдали нервы».
Forbes02:00
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Коммерсантъ

Минск объяснил исчезновение Марии Колесниковой, но Киев ему не верит

Коммерсантъ06:34
РБК

В погранкомитете Белоруссии сообщили о состоянии Колесниковой

РБК04:54
RT на русском

Белорусские пограничники рассказали о состоянии Колесниковой

RT на русском03:11
Интерфакс

В Киеве не подтвердили задержание двух соратников Колесниковой

Интерфакс04:30
РИА Новости

Белорусские пограничники назвали причину задержания Колесниковой

РИА Новости06:18
ТАСС

СМИ: Марию Колесникову задержали на границе с Украиной

ТАСС02:30
Газета.Ru

Членов КС Белоруссии Кравцова и Родненкова задержали на Украине

Газета.Ru05:44

В Кремле исключили возможность контактов с оппозицией Белоруссии

«Вы знаете, что решением конституционного суда этот самопровозглашенный орган был признан незаконным, неконституционным, поэтому, конечно, в данном случае ни о каких контактах речи идти не может», — цитирует «Коммерсант» заявление Пескова.
Новые Известия06:31
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Лукашенко: Колесникова пыталась бежать на Украину к сестре

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что член президиума координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова пыталась бежать на Украину к своей сестре, сообщил корреспондент телеканала «Россия 1» Евгений Рожков, который участвовал в интервью с господином Лукашенко.
Коммерсантъ06:36
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«Жена» Бориса Клюева из «Ворониных» объяснила свое отсутствие на его похоронах

Фроловцева сыграла жену персонажа Клюева в сериале "Воронины", однако на прощании с артистом ее не было, туда пришли другие коллеги покойного по ситкому - Станислав Дужников и Екатерина Волкова.
Газета.Ru05:44
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Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

«Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в «серой зоне», двое военнослужащих из состава Объединённых сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском6 сентября в 08:58
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