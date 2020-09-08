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Ведомости
Ведомости

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».В источнике
С чего всё началось
О задержании Колесниковой написал
 и Telegram-канал ATN_NEWS, который ведет телеканал «Беларусь 1». В одном из постов он утверждает, что «беглецы [Колесникова, Родненков и Кравцов] прошли пограничный и таможенный контроль, а при осмотре авто у них сдали нервы».
Forbes02:00
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RT на русском

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о задержании Марии Колесниковой

RT на русском08:09
Коммерсантъ

Минск объяснил исчезновение Марии Колесниковой, но Киев ему не верит

Коммерсантъ06:34
Интерфакс

Власти Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Интерфакс02:27
РБК

В погранкомитете Белоруссии сообщили о состоянии Колесниковой

РБК04:54
Российская газета

Деятели белорусской оппозиции замечены при пересечении украинской границы

Российская газета01:31
РИА Новости

Белорусские пограничники назвали причину задержания Колесниковой

РИА Новости06:18
ТАСС

СМИ: Марию Колесникову задержали на границе с Украиной

ТАСС02:30

Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова хотела бежать на Украину к своей сестре, и он как пограничник считает, что её задержали правильно.
Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой
РИА Новости08:02
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Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
ТАСС06:40
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
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