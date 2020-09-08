В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
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Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».В источнике
С чего всё началось
О задержании Колесниковой написал
и Telegram-канал ATN_NEWS, который ведет телеканал «Беларусь 1». В одном из постов он утверждает, что «беглецы [Колесникова, Родненков и Кравцов] прошли пограничный и таможенный контроль, а при осмотре авто у них сдали нервы».
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