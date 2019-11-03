Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Госсовете оценили карту Украины без Крыма в The New York Times

Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель назвал факт публикации в The New York Times карты Украины без Крыма не ошибкой, а признанием реальности.
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с чего всё началось
Ранее американское издание The New York Times в статье
 о планах украинского олигарха Игоря Коломойского построить новый курорт в горах разместило карту страны, где цветом обозначена только континентальная часть Украины.
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