с чего всё началось

Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель назвал факт публикации в The New York Times карты Украины без Крыма не ошибкой, а признанием реальности.

В Госсовете оценили карту Украины без Крыма в The New York Times

Технологии В Китае приступили к разработке 6G Министерство науки и технологии КНР сегодня официально объявило о начале работ над разработкой мобильной связи 6 поколения (6G).

Происшествия В Москве мужчина заплатил за такси 41 тысячу рублей Водитель такси в Москве взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей.

Политика Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.

Политика Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе больше не могут рассчитывать на то, что США будут защищать союзников по НАТО.

Общество Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счёт граждан В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложили ремонтировать ветхое жильё с износом более 70% за счёт граждан до того, как здание получит статус аварийного.

Политика Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.

Наука Стало известно, как очищается мозг во время сна Во время медленного сна в головном мозге людей возникали «большие пульсирующие волны спинномозговой жидкости» тесно связанные с активностью мозговых волн и кровотоком.

Здоровье Зафиксировано снижение числа случаев заболевания ОРВИ и гриппом С 28 октября по 3 ноября в Москве отмечается спокойная эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ, сообщает управление Роспотребнадзора по городу.

Экономика Малый бизнес приблизился к стагнации Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.

Общество Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить должности.

Происшествия Полицейские задержали группу кредитных мошенников Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, от действий злоумышленников пострадали жители Алтайского и Красноярского края, Кемеровской и Новосибирской областей.

Общество Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии Бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России Борис Мазо задержан в Австрии.

Политика Матвиенко отреагировала на заявления депутата Рашкина Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам направить обращение в комиссию Государственной думы по этике после заявления депутата Валерия Рашкина, обвинившего вице-спикера Совфеда в создании препятствий для проверки в отношении обвиняемого в убийствах и участии в преступной группировке экс-сенатора Рауфа Арашукова.

Здоровье Диетологи назвали завтрак, который обеспечивает сытость и бодрость Специалисты рассказали, что необходимо есть на завтрак, чтобы надолго избавиться от чувства голода.

Политика Трамп: США ждет депрессия в случае победы демократов Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в растущем тоталитаризме и пообещал экономический крах, если они вернутся к власти в результате выборов в 2020 году.

Происшествия Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.

Хоккей Хоккейная сборная России сыграет в первом матче Кубка Карьяла В четверг, 7 ноября, сборная России по хоккею сыграет свой первый матч на Кубке Карьяла.

Армия и оружие Россия завладела секретной израильской ракетой Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.

Шоу-бизнес Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу Телеведущий Андрей Малахов заплатил актеру Эммануилу Виторгану самый большой гонорар за всю историю своего ток-шоу.

Политика Захарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.