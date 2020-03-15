В Госсовете создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу.

В Госсовете создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу

Общество Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".

Общество Заразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни.

Финансы Курс доллара вырос до 75 рублей, евро — выше 84 рублей Падение рубля к доллару и евро утром 16 марта произошло на фоне активно дешевеющей нефти, а также после беспрецедентного решения ФРС США снизить ставку на 1 процентный пункт до 0–0,25% в связи с распространением коронавируса.

Экономика ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт (п. п.) c 1–1,25% до 0–0,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Политика Конкурс на должность главы администрации города Кирова не состоялся Добавим, 16 марта кандидаты на должность главы администрации города Кирова Альберт Бикалюк, Дмитрий Осипов и Вячеслав Симаков должны были пройти конкурсные испытания.

Политика Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.

Общество Михаил Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране Особо Михаил Мишустин подчеркнул необходимость ввести контроль над семьями людей, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидобстановкой по заражению коронавирусом, пишет runews24.ru По словам главы кабинета министров, именно 14-дневный карантин, а также самое тщательное врачебное наблюдение могут снизить риск распространения коронавируса.

Экономика Чувашия наладит выпуск медицинских масок Врио главы Чувашии Олег Николаев предложил выпускать медицинские маски на производствах республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.

Здоровье ВОЗ опровергла расхожие мифы о коронавирусе Всемирная организация здравоохранения развенчала распространенные среди населения разных стран мифы и неправильные представления о новом коронавирусе COVID‑19 и опубликовала свои рекомендации по защите от опасного заболевания.

Общество Страховщиков обяжут проверять операторов техосмотра Новые правила предусматривают, к примеру, наделение Российского союза автостраховщиков полномочиями по проверке соблюдения требований к техническим экспертам или работу операторов по работе с информационной системой - базой данных о проходивших техосмотр автомобилях.

Общество Американцы скупают оружие из-за коронавируса Жители США массово скупают огнестрельное оружие и наборы для выживания на фоне распространяющегося коронавируса.

Шоу-бизнес Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.