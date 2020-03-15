Коронавирус
RZN.infoВ Госсовете создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу
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Путин поставил Собянина во главе рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом
Коммерсантъвчера в 14:35
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Общество
Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения
При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".
Общество
Заразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания
Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни.
Финансы
Курс доллара вырос до 75 рублей, евро — выше 84 рублей
Падение рубля к доллару и евро утром 16 марта произошло на фоне активно дешевеющей нефти, а также после беспрецедентного решения ФРС США снизить ставку на 1 процентный пункт до 0–0,25% в связи с распространением коронавируса.
Экономика
ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт (п. п.) c 1–1,25% до 0–0,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Политика
Конкурс на должность главы администрации города Кирова не состоялся
Добавим, 16 марта кандидаты на должность главы администрации города Кирова Альберт Бикалюк, Дмитрий Осипов и Вячеслав Симаков должны были пройти конкурсные испытания.
Политика
Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию
Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
Общество
Михаил Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Особо Михаил Мишустин подчеркнул необходимость ввести контроль над семьями людей, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидобстановкой по заражению коронавирусом, пишет runews24.ru По словам главы кабинета министров, именно 14-дневный карантин, а также самое тщательное врачебное наблюдение могут снизить риск распространения коронавируса.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе
Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
Политика
Виктор Фисенко назначен замминистра здравоохранения РФ
Виктор Фисенко назначен на должность заместителя министра здравоохранения России.
Экономика
Чувашия наладит выпуск медицинских масок
Врио главы Чувашии Олег Николаев предложил выпускать медицинские маски на производствах республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
Экономика
В РФ готовят план первоочередных действий в связи с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до вечера 17 марта разработать план первоочередных действий из-за распространения коронавируса.
Экономика
Не битком. Курс Ethereum падал на 55% в течение суток
В ночь на 13 марта цена биткоина опускалась до $3780, обрушившись более чем на 50% в течение суток.
Здоровье
ВОЗ опровергла расхожие мифы о коронавирусе
Всемирная организация здравоохранения развенчала распространенные среди населения разных стран мифы и неправильные представления о новом коронавирусе COVID‑19 и опубликовала свои рекомендации по защите от опасного заболевания.
Политика
Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций
Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Общество
Страховщиков обяжут проверять операторов техосмотра
Новые правила предусматривают, к примеру, наделение Российского союза автостраховщиков полномочиями по проверке соблюдения требований к техническим экспертам или работу операторов по работе с информационной системой - базой данных о проходивших техосмотр автомобилях.
Футбол
Фанаты «Торпедо» вывесили баннер «Игнашевич – троянский конь»
Во время матча 27-го тура ФНЛ против «Текстильщика» фанаты столичной команды вывесили баннер «Игнашевич – троянский конь».
Общество
Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
Происшествия
Пассажирка рейса «Москва-Пхукет» укусила полицейского во «Внуково»
Пассажирка рейса "Москва-Пхукет" стала фигуранткой уголовного дела.
Общество
С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически
Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Общество
На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
На Украине подтверждены два новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
Футбол
«Зенит» одержал победу над «Уралом» со счетом 7:1 в матче РПЛ
Общество
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Футбол
«Ротор» вернул лидерство в ФНЛ после победы над «Шинником»
«Ротор» одержал победу над «Шинником» в матче 27-го тура ФНЛ. Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счетом 1:0.
Общество
Американцы скупают оружие из-за коронавируса
Жители США массово скупают огнестрельное оружие и наборы для выживания на фоне распространяющегося коронавируса.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.
Шоу-бизнес
Симоньян заявила, что опять беременна
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в Instagram о своей беременности.
Общество
Забайкалье вошло в десятку самых «безработных» регионов России
Судя по данным рейтинга РИА «Новости», по итогам ноября 2019 — января 2020 года Забайкалье замыкает десятку самых «безработных» регионов России, попав на 76 из 85 возможных мест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.