Коронавирус

RZN.infoRZN.infoВ Госсовете создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу

В Госсовете создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу.
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:00

В России создана рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом

Ридусвчера в 15:06

Путин создал рабочую группу по борьбе с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 14:48

Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

ТАССвчера в 14:44

Путин поставил Собянина во главе рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом

Коммерсантъвчера в 14:35

Путин распорядился создать рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

Известиявчера в 14:30

Собянин возглавил рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

РИА Новостивчера в 14:39
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Общество

Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения

При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".
Взгляд-инфо 02:52
Общество

Заразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания

Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни.
Lenta.ru 04:07
Финансы

Курс доллара вырос до 75 рублей, евро — выше 84 рублей

Падение рубля к доллару и евро утром 16 марта произошло на фоне активно дешевеющей нефти, а также после беспрецедентного решения ФРС США снизить ставку на 1 процентный пункт до 0–0,25% в связи с распространением коронавируса.
Ведомости 05:05
Экономика

ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт (п. п.) c 1–1,25% до 0–0,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Ведомости 02:01
Политика

Конкурс на должность главы администрации города Кирова не состоялся

Добавим, 16 марта кандидаты на должность главы администрации города Кирова Альберт Бикалюк, Дмитрий Осипов и Вячеслав Симаков должны были пройти конкурсные испытания.
Девятка.RU 04:54
Политика

Украинцы выстроились в очередь на границе с Польшей

REGNUM 01:17
Политика

Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
РБК 04:31
Общество

Михаил Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Особо Михаил Мишустин подчеркнул необходимость ввести контроль над семьями людей, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидобстановкой по заражению коронавирусом, пишет runews24.ru По словам главы кабинета министров, именно 14-дневный карантин, а также самое тщательное врачебное наблюдение могут снизить риск распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 01:33
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе

Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
РИА Новости вчера в 05:33
Хоккей

«Барыс» отказался участвовать в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

РБК 04:02
Политика

Виктор Фисенко назначен замминистра здравоохранения РФ

Виктор Фисенко назначен на должность заместителя министра здравоохранения России.
Российская газета 05:17
Экономика

Чувашия наладит выпуск медицинских масок

Врио главы Чувашии Олег Николаев предложил выпускать медицинские маски на производствах республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
РИА Новости 04:41
Экономика

В РФ готовят план первоочередных действий в связи с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до вечера 17 марта разработать план первоочередных действий из-за распространения коронавируса.
Аргументы и Факты 03:49
Экономика

Не битком. Курс Ethereum падал на 55% в течение суток

В ночь на 13 марта цена биткоина опускалась до $3780, обрушившись более чем на 50% в течение суток.
РБК 13 марта в 10:04
Здоровье

ВОЗ опровергла расхожие мифы о коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения развенчала распространенные среди населения разных стран мифы и неправильные представления о новом коронавирусе COVID‑19 и опубликовала свои рекомендации по защите от опасного заболевания.
Пятый канал вчера в 10:55
Политика

Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Газета.Ru 05:03
Общество

Страховщиков обяжут проверять операторов техосмотра

Новые правила предусматривают, к примеру, наделение Российского союза автостраховщиков полномочиями по проверке соблюдения требований к техническим экспертам или работу операторов по работе с информационной системой - базой данных о проходивших техосмотр автомобилях.
Вести.Ru 04:04
Футбол

Фанаты «Торпедо» вывесили баннер «Игнашевич – троянский конь»

Во время матча 27-го тура ФНЛ против «Текстильщика» фанаты столичной команды вывесили баннер «Игнашевич – троянский конь».
Бомбардир.ру 02:46
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия вчера в 07:21
Происшествия

Пассажирка рейса «Москва-Пхукет» укусила полицейского во «Внуково»

Пассажирка рейса "Москва-Пхукет" стала фигуранткой уголовного дела.
Интерфакс 05:07
Общество

С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически

Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Газета.Ru 03:50
Общество

На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

На Украине подтверждены два новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Аргументы недели 04:30
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

Российская газета вчера в 10:45
Футбол

«Зенит» одержал победу над «Уралом» со счетом 7:1 в матче РПЛ

Аргументы и Факты 14 марта в 12:50
Общество

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 14 марта в 07:57
Футбол

«Ротор» вернул лидерство в ФНЛ после победы над «Шинником»

«Ротор» одержал победу над «Шинником» в матче 27-го тура ФНЛ. Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счетом 1:0.
ProstoProSport вчера в 09:04
Общество

Американцы скупают оружие из-за коронавируса

Жители США массово скупают огнестрельное оружие и наборы для выживания на фоне распространяющегося коронавируса.
iReactor 03:43
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.
ТАСС вчера в 19:12
Шоу-бизнес

Симоньян заявила, что опять беременна

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в Instagram о своей беременности.
Московский Комсомолец 04:48
Общество

Забайкалье вошло в десятку самых «безработных» регионов России

Судя по данным рейтинга РИА «Новости», по итогам ноября 2019 — января 2020 года Забайкалье замыкает десятку самых «безработных» регионов России, попав на 76 из 85 возможных мест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:53
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