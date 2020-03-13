Общество
Газета.RuВ «Гознаке» рассказали, как российские банкноты защищены от вирусов
Российские банкноты обрабатываются специальными антисептическими веществами, что защищает их от вирусов и микробов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу производителя банкнот - "Гознак".
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российские банкноты обрабатываются специальными антисептическими веществами, поэтому защищены от вирусов и микробов, сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя банкнот — "Гознака".РИА Новостивчера в 23:34
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Общество
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Власти Московской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19, постановление опубликовано на сайте подмосковного правительства.
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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
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Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
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Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
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В Эстонии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса
Всего в Эстонии зарегистрированы 27 случаев заболевания коронавирусом.
Общество
Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам колонии
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Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Атлантикой
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Финансы
Курсы доллара и евро потеряли больше рубля на открытии торгов
Курс доллара снизился на 1,24 рубля до отметки 73,61 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, в пятницу, 13 марта.
Армия и оружие
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«Уфа» отменила презентацию новичков из-за коронавируса
«Уфа» отменила презентацию двух новых футболистов из-за распространения коронавируса.
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Массовая драка с участием мигрантов у «Галереи» попала на видео
После драки с участием 15 мигрантов у ТЦ «Галерея» возбуждено уголовное дело. В схватку вступили мигранты и жители Дагестана.