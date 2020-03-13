МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российские банкноты обрабатываются специальными антисептическими веществами, поэтому защищены от вирусов и микробов, сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя банкнот — "Гознака".

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Российские банкноты обрабатываются специальными антисептическими веществами, что защищает их от вирусов и микробов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу производителя банкнот - "Гознак".

В «Гознаке» рассказали, как российские банкноты защищены от вирусов

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