МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российские банкноты обрабатывают специальными антисептическими веществами, чтобы защитить их от вирусов и микробов, рассказали РИА Новости в пресс-службе производителя банкнот — "Гознака".

с чего всё началось

Российские банкноты покрываются особым антисептическим веществом, которое обеспечивает защиту от микробов и вирусов, говорится в сообщении пресс-службы Гознака. В компании рассказали, что при изготовлении банкнотной бумаги были задействованы специальные антисептические добавки.

В Гознаке рассказали, как защитили российские деньги от коронавируса

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