Общество

iReactoriReactorВ Гознаке рассказали, как защитили российские деньги от коронавируса

Российские банкноты покрываются особым антисептическим веществом, которое обеспечивает защиту от микробов и вирусов, говорится в сообщении пресс-службы Гознака. В компании рассказали, что при изготовлении банкнотной бумаги были задействованы специальные антисептические добавки.
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В «Гознаке» рассказали о защите российских банкнот от вирусов

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российские банкноты обрабатывают специальными антисептическими веществами, чтобы защитить их от вирусов и микробов, рассказали РИА Новости в пресс-службе производителя банкнот — "Гознака".
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На участке от улицы Рогозерской до Кооперативной столкнулись 18 автомобилей.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
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В России появился базовый кроссовер Skoda Karoq

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Бунт на корабле. Круизное судно Costa Magica из-за коронавируса не принимает ни один порт

По информации отраслевых порталов, вместимость судна Costa Magica, которое оказалось на карантине, почти 3,5 тысячи пассажиров и около тысячи членов экипажа.
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Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

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В распоряжении китайских журналистов оказались документы, в которых указано, что первым больным коронавирусом стал 55-летний уроженец Хубэй.
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Порывами шквального ветра в столице оказались поваленными 15 деревьев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Экономика

На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
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Британия поддержала идею Путина о саммите «пятерки» СБ ООН

Идея президента России о проведении в 2020 году саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН нашла поддержку в Великобритании.
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Политика

В Госдуме отправили в карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР

Председатель Госдумы Вячеслав Володин распорядился отправить в карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова вместе с его помощниками и всеми депутатами, которые с ним общались.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 09:38
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