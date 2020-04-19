Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил в эксклюзивном интервью "Российской газете", что статьи о соседских правах войдут в новый блок поправок в Гражданский кодекс.

с чего всё началось

В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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