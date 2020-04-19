Общество

Вести.RuВести.RuВ Гражданском кодексе пропишут соседские права

В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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Кофе с молотком

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил в эксклюзивном интервью "Российской газете", что статьи о соседских правах войдут в новый блок поправок в Гражданский кодекс.
Российская газетавчера в 11:28

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В Гражданском кодексе пропишут соседские права

Вести.Ruвчера в 22:12

В Госдуме разработали поправки о соседях по даче

REGNUMвчера в 09:56

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку

Коммерсантъвчера в 19:22

В Госдуме предложили запретить погружать соседей по даче в «вечную тьму»

РБКвчера в 18:16

В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку

ТАССвчера в 14:15

В Госдуме разработали поправки о правах соседей по даче

РИА Новостивчера в 19:42

Кофе с молотком

Российская газетавчера в 11:28
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Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса

Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
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Здоровье

Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции

Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
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Происшествия

В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек

Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции.
Российская газета 00:26
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

РИА Новости вчера в 20:15
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»

Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» пошло обратно

Lenta.ru 02:04
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк пошла на поправку

Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось, врачи возобновили её активное лечение от онкологии. За последний месяц актриса пошла на поправку.
News.ru вчера в 05:56
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Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
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Общество

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК вчера в 17:00
3,7K
Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
1,7K
Шоу-бизнес

О состоянии Надежды Бабкиной рассказал ее гражданский муж-ижевчанин

О состоянии Надежды Бабкиной рассказал ее гражданский муж-ижевчанин.
Izhlife вчера в 07:57
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Общество

За сутки коронавирусом в России заразились шесть тысяч человек

За минувшие сутки в России выявлено 6 060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Русская Планета вчера в 04:32
Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
83
Общество

В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11
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Шоу-бизнес

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной продала квартиру без ведома актрисы

Слово и Дело 02:51
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Экономика

Госдолг США из-за пандемии вырастет до рекордной цифры

Государственный долг США и долги американских корпораций на фоне распространения коронавируса могут вырасти до рекордных показателей.
РЕН ТВ 18 апреля в 22:28
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Финансы

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
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Шоу-бизнес

Прилучный прокомментировал обвинения в избиении Агаты Муцениеце

Актер Павел Прилучный в прямом эфире Instagram ответил на обвинения своей супруги, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении, и посоветовал не вмешиваться в чужие дела.
Аргументы и Факты вчера в 06:45
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Политика

Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса

Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.
РИА Новости вчера в 13:05
55
Общество

Вирусолог назвал срок победы над коронавирусом в России

По состоянию на 19 апреля Россия вошла в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом.
Петрозаводск говорит вчера в 06:35
252
Общество

Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

Московские власти распорядились ввести стимулирующие выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
Газета.Ru вчера в 03:06
700
Общество

В Прикамье опубликовали карту распространения коронавируса

На карте отображаются данные по выявленным случаям заболевания коронавирусом на территории Пермского края.
Новости Перми 02:27
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Здоровье

В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с 20 апреля вступил в силу пропускной режим, соответствующее постановление было подписано председателем правительства региона.
Саратов24 02:00
10
Религия

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста 18 апреля в 17:01
2,7K
Здоровье

В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС 18 апреля в 00:34
239
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
2,5K
Политика

Президент Чехии допустил открытие границ через год

Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
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Экономика

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
2,1K
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Крашенинников Павел Владимирович
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ, депутат Государственной думы VII созыва от партии «Единая Россия», председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству. Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Сопредседатель Ассоциации юристов России,
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