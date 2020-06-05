с чего всё началось

В Греции считают возможным военный конфликт с Турцией, однако, предпочитают действовать дипломатическим путем, заявил министр обороны балканской страны Никос Панайотопулос. "Мы сделаем все возможное, чтобы защитить наши суверенные права в максимально возможной степени", - сказал министр.

В Греции не исключили возможность вооруженного конфликта с Турцией

Автоспорт Тото Вольф приобрёл 5% акций «Уильямса» Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф накануне выкупил 5% акций команды «Уильямс». Об этом сообщил известный журналист Питер Уиндзор.

Энергетика Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства. 17

Культура Слухи: второй сезон «Сокола и Зимнего солдата» получит другое название Один из проверенных голливудских инсайдеров Чарльз Мерфи в своем подкасте пролил немного света на события «Сокола и Зимнего солдата», рассказав, что в конце первого сезона герои настолько изменятся, что продолжение, возможно, получит другое название.

Шоу-бизнес Тимати предлагал деньги продюсеру «Фабрики звезд» Лине Арифулиной Бывало, что Тимур подходил к продюсеру и предлагал Лине деньги, чтобы на них поставит свой номер.

Политика КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию. 1K

Общество Николая Платошкина посадили под домашний арест "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства. 3,4K

Общество В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня. 4

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Политика Facebook начнет отмечать сообщения контролируемых государством СМИ Социальная сеть Facebook начнет маркировать сообщения контролируемых государством СМИ.

Киберспорт Появился первый геймплей Total War Saga: TROY Первые сутки Total War: Troy будет доступна совершенно бесплатно. Выход стратегии в Steam состоится в августе 2021 года. 14

Общество Билл Гейтс отверг обвинения в желании чипировать человечество Американский предприниматель и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс отверг обвинения о желании использовать вакцину от нового коронавируса для чипирования населения планеты. 2,3K

Происшествия Жителя Иркутска задержали за кражу медицинских масок на 31 млн рублей В Иркутске задержан мужчина, обвиняемый в незаконном лишении свободы предпринимателя с целью хищения у него крупной партии медицинских масок на сумму более 31 миллиона рублей. 18

Гаджеты Компания Broadcom намекнула на задержку выхода новых iPhone Исполнительный директор Broadcom Хок Тан, которая является партнером компании Apple, в интервью порталу Bloomberg сообщил о возможной задержке выхода новой линейки смартфонов iPhone 12.