Бывший командир украинского неонацистского батальона "Айдар", экс-депутат Рады Сергей Мельничук заявил, что его задержал Интерпол по запросу России.

В Греции по запросу России задержан экс-командир «Айдара»

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