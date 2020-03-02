Политика

Накануне.RuНакануне.RuВ Греции по запросу России задержан экс-командир «Айдара»

Бывший командир украинского неонацистского батальона "Айдар", экс-депутат Рады Сергей Мельничук заявил, что его задержал Интерпол по запросу России.
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В Греции по запросу России задержали бывшего командира «Айдара»

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