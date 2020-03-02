Политика
Накануне.RuВ Греции по запросу России задержан экс-командир «Айдара»
Бывший командир украинского неонацистского батальона "Айдар", экс-депутат Рады Сергей Мельничук заявил, что его задержал Интерпол по запросу России.
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Задержание экс-комбата «Айдара» связали с убийством российских журналистов
Московский Комсомолец07:56
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Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
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В Европе начата разработка 50-местного гибридного самолета
В Европе заявили о начале разработки 50-местного самолета, который будет иметь гибридную силовую установку.
Биатлон
Пихлер назвал дело о допинге Зайцевой «политической борьбой с Россией»
Обвинения российских биатлонисток в употреблении допинга являются частью общего плана политической борьбы с Россией.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями
У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Происшествия
На астраханскую учительницу завели дело о растлении школьника
Дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» возбудили после публикаций в СМИ.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова трогательно поздравила старшую дочь с 18-летием
Сегодня свой 18-й день рождения празднует старшая дочь Екатерины Климовой.
Политика
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Футбол
Панов: всегда болел за «Спартак», даже когда играл в «Зените»
Езжу вместе с командой по России на выезды. Вообще я всегда болел за «Спартак», даже когда играл в «Зените».
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Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
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Жэньминь жибао (Китай): действительно ли США готовы к борьбе с новым коронавирусом? (Жэньминь жибао)
Отвечая на вопросы республиканца Джона Кеннеди (John Kennedy) о ситуации с распространением нового типа коронавируса, исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вульф (Chad Wolf) продемонстрировал свою неосведомленность происходящим.
Происшествия
Россиянина задержали по подозрению в подготовке терактов
В Ставропольском крае был задержан местный житель, который является сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», по подозрению в подготовке терактов.
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 2 марта повысился на 0.17%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 2 марта повысился на 0.17% (+0.0019) до $1.1048 с $1.1029 предыдущего закрытия.
Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле
Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Армия и оружие
Террористы ведут артобстрел Триполи с территории аэропорта «Митига»
Как стало известно Федеральному агентству новостей, с территории аэропорта «Митига», превращенного турками в военную базу, ведется массированный артиллерийский обстрел по южным кварталам столицы Ливии.
Энергетика
Нефть марки Brent подорожала на 3,16%
Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в понедельник, 2 марта, подорожал до $51,29 за баррель — на 3,16%.
Футбол
Пьерлуиджи Коллина: «Мы не можем запретить судьям вести соцсети, но с их помощью арбитров могут использовать»
Итальянец, отвечая на вопросы, рассказал, как футбольным судьям вести себя в рамках современного медиапространства, особенно когда после матчей возникает много вопросов по поводу решений, связанных с ВАР.
Политика
Эрдоган рассчитывает на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным
Ранее администрация турецкого президента подтвердила поездку Эрдогана в Москву.
Происшествия
МАК назвал причину крушения Boeing в Бишкеке в 2017 году
Политика
Пушков назвал мудрым лишение Украины ядерного оружия
Решение об изъятии у Украины ядерного оружия в начале 90-х годов XX века является очень мудрым, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Политика
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в нашей стране под контролем, делается все необходимое для борьбы с этим вирусом.
Политика
Тимошенко призвала к смене политического курса Украины
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала изменить политический курс Украины, который ведёт страну к «полному коллапсу».
Энергетика
Антимонопольный комитет Украины открыл дело против «Нафтогаза»
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал разбирательство против компании "Нафтогаз", так как усмотрел в ее действиях злоупотребление положением на рынке природного газа.
Политика
Партия Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле
Партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" побеждает на выборах в Кнессет (парламент Израиля), сообщает The Jerusalem Post.
Общество
Пользователи «Яндекс.Такси» возмутились новым рейтингом пассажиров
Хоккей
Овечкин стал 36-м в истории НХЛ по набранным очкам
Экономика
Банки в России ограничили выдачу кредитных карт
Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
Армия и оружие
Турецкая армия нанесла удар по военному аэродрому в Алеппо
Министерство обороны Турции сообщило сегодня, 1 марта, о нанесении удара по военному аэродрому сирийских правительственных войск в районе Нейраб провинции Алеппо.
Футбол
«Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии
В матче 1/8 финала Кубка Англии «Портсмут» потерпел домашнее поражение от лондонского «Арсенала» со счетом 0:2. Счет в компенсированное время первого тайма открыл защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос.