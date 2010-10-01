В Греции за сутки выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них восемь обнаружены при контроле на въезде в страну. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.

В Греции за сутки выявили 25 новых случаев коронавируса

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