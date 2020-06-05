На уточняющий вопрос, готова ли Греция к военному решению конфликта, как говорил советник премьер-министра, Панайотопулос ответил: "Именно так!"

с чего всё началось

В Греции считают возможным военный конфликт с Турцией, однако, предпочитают действовать дипломатическим путем, заявил министр обороны балканской страны Никос Панайотопулос. "Мы сделаем все возможное, чтобы защитить наши суверенные права в максимально возможной степени", - сказал министр.

В Греции не исключили возможность вооруженного конфликта с Турцией

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