Армия и оружие
Российская газетаВ Греции не исключили возможность вооруженного конфликта с Турцией
В Греции считают возможным военный конфликт с Турцией, однако, предпочитают действовать дипломатическим путем, заявил министр обороны балканской страны Никос Панайотопулос. "Мы сделаем все возможное, чтобы защитить наши суверенные права в максимально возможной степени", - сказал министр.
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с чего всё началось
На уточняющий вопрос, готова ли Греция к военному решению конфликта, как говорил советник премьер-министра, Панайотопулос ответил: "Именно так!"РИА Новости01:15
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Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 68,79 рубля, опустившись на 36 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 03:25
Общество
Титов попросил разрешить корпоративы ради спасения шоу-бизнеса
Чтобы спасти десятки тысяч человек, занятых в организации зрелищных мероприятий, власти должны более четко обозначить перспективы возвращения отрасли к работе, заявил уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов в ходе онлайн-конференции «Индустрия развлечений в условиях пандемии».
РБК 03:00
Происшествия
57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае
За сутки у 57 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:26
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Здоровье
В России за сутки выздоровели более 8 тыс. пациентов с коронавирусом
В России за сутки выздоровели более 8 057 пациентов с коронавирусом.
Известия 03:36
Политика
В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока
Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
RT на русском вчера в 15:56
Общество
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
Здоровье
В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
Происшествия
В Иркутске задержали похитителя партии защитных масок на 31 млн руб
Иркутск, 5 июня 2020, 08:23 — REGNUM В Иркутске арестован мужчина, похитивший знакомого предпринимателя и угрозами насилия заставивший его изменить адрес поставки медицинских масок на сумму 31 млн рублей с целью их хищения.
REGNUM 01:23
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
Происшествия
В Воронежской области вспышку коронавируса выявили в районной больнице
В середине апреля сообщалось, что в инфекционных боксах Бутурлиновской районной больницы изолировали 15 сотрудников (включая заведующую инфекционным отделением).
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 05:57
Технологии
Популярность устаревшей Windows 7 раскрыли аналитики
Устаревшая Windows 7, которая уже не получает обновлений безопасности, до сих пор остается второй по популярности среди операционных систем, установленных на компьютерах, пишет TechSpot со ссылкой на раскрытые данные исследования аналитической компании NetMarketShare.
Live24 вчера в 09:10
Происшествия
Против убитого в Екатеринбурге СОБРом мужчины возбудили уголовное дело
Дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
ИжевскИнфо.РУ вчера в 15:10
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов переболел COVID-19
РИА Новости 01:58
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 03 июня в 01:12
Происшествия
В Магнитогорске нарушитель масочного режима избил полицейского
Магнитогорск, Челябинская область, 5 июня 2020, 09:46 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области нарушитель обязательного масочного режима грубо отказался выполнять требование сотрудника полиции надеть маску и применил против стража порядка физическую силу.
REGNUM 02:46
Хоккей
Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею
Алексей Кудашов покинул должность главного тренера сборной России по хоккею, на этом посту специалиста сменил Валерий Брагин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).
РИА Новости 02:01
Здоровье
Минздрав Забайкалья: Среди умерших от коронавируса были онкобольные
Минздрав Забайкалья 5 июня сообщил порталу ZAB.RU, что среди умерших после диагностирования у них коронавирусной инфекции из 26 человек было 12 с онкологическими заболеваниями.
ZAB.RU 03:23
Общество
Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия вчера в 07:04
Культура
Лоза раскритиковал Киркорова, назвавшего его «аппендицитом»
Юрий Лоза обрушился на Филиппа Киркорова после того, как тот пошутил про аппендицит.
Вечерний курьер 03 июня в 04:05
Общество
Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
РИА Новости вчера в 09:51
Политика
Эксперты предупредили о возможности новых массовых протестов в России
Половина россиян считает, что ситуация в стране может привести к крупным социально-политическим потрясениям и, в частности, к массовым протестам.
Ведомости вчера в 16:52
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Здоровье
Томский губернатор заявил о халатности врачей с коронавирусом
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о том, что "халатное отношение" некоторых врачей к правилам безопасности привело к заражению коронавирусом целых отделений.
REGNUM 03:07
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI вчера в 07:25