Французская фигуристка Лорин Лекавалье, выступающая в одиночном катании, не выступит на этапе Гран-при Internationaux de France в Гренобле. Как сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU), спортсменка пропустит соревнования по медицинским показаниям.

Лекавалье не выступит на Гран-при Франции

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