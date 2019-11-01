Фигурное катание
Sports.ruЛекавалье не выступит на Гран-при Франции
Французская фигуристка Лорин Лекавалье, выступающая в одиночном катании, не выступит на этапе Гран-при Internationaux de France в Гренобле. Как сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU), спортсменка пропустит соревнования по медицинским показаниям.
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