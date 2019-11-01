1 ноября состоятся первые старты. Помимо опытных и именитых спортсменов, таких как Алина Загитова в женской «одиночке» и Сергей Воронов в мужской, у российской сборной есть и дебютанты. Но от каждого из них зрители ждут красивых прокатов.

В Гренобле стартует третий этап Гран-При по фигурному катанию

Шоу-бизнес Навка подтвердила тяжелое заболевание Заворотнюк Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сделала официальное заявление о ситуации с Анастасией Заворотнюк.

Политика Медведев призвал проработать увеличение расчётов в нацвалютах для ШОС Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания Совета глав правительств стран ШОС в Ташкенте призвал проработать возможность увеличения расчётов в национальных валютах в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Экономика Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1% "В первом случае дисконт составит до 1,4% годовых от текущих ставок Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита", - отметили в банке, добавив, что застройщик сможет принимать решение о перераспределении скидки в отношении каждой квартиры в проекте.

Наука При психических расстройствах пользу каннабиса признали мифом Австралийские ученые признали пользу каннабиса (марихуана) и медицинских препаратов с его содержанием применяемых при психических расстройствах, не эффективной или даже выдуманным мифом.

Общество «Роскосмос» разорвал контракт на производство ракеты «Ангара» Госкорпорация «Роскосмос» разорвала контракт с государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) имени Хруничева на производство первой заказанной для корпорации ракеты «Ангара-1.2».

Общество В отношении владельца соцсети TikTok власти США начали расследование Специальный комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS, подчиняется Минфину) начал проверку в отношении китайской компании ByteDance Technology, которая приобрела американский сервис Musical.ly.

Экономика В Германии назвали рубль лучшей валютой Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.

Космос «Спектр-РГ» начнёт выполнение основной научной программы до конца года Запуск основной научной программы астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» перенесён на декабрь 2019 года, заявил заведующий отделом астрофизики высоких энергий Института космических исследований ИКИ РАН Михаил Павлинский ТАСС.