Фигурное катание
Inc-news.ruВ Гренобле стартует третий этап Гран-При по фигурному катанию
1 ноября состоятся первые старты. Помимо опытных и именитых спортсменов, таких как Алина Загитова в женской «одиночке» и Сергей Воронов в мужской, у российской сборной есть и дебютанты. Но от каждого из них зрители ждут красивых прокатов.
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Косторная сразится с Загитовой. Гран-При Франции. Женщины. Короткая программа. Прямая онлайн-трансляция
Комсомольская правдавчера в 02:10
От маленькой феи до брутальной девушки в кожаных штанах. Образы Алины Загитовой, которые надо видеть
Спорт-Экспрессвчера в 05:30
Мишина/Галлямов и Павлюченко/Ходыкин покажут короткую программу на Гран-при Франции
Нева Спорт31 октября в 19:11
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