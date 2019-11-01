Фигурное катание

Inc-news.ruInc-news.ruВ Гренобле стартует третий этап Гран-При по фигурному катанию

1 ноября состоятся первые старты. Помимо опытных и именитых спортсменов, таких как Алина Загитова в женской «одиночке» и Сергей Воронов в мужской, у российской сборной есть и дебютанты. Но от каждого из них зрители ждут красивых прокатов.
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Женщины. Прямая трансляция. Короткая программа. Гран-при, Гренобль

Областная газетавчера в 18:02

Гран-при по фигурному катанию. Internationaux de France. Пары. Короткая программа (прямая видеотрансляция)

Стадионвчера в 14:05

Косторная сразится с Загитовой. Гран-При Франции. Женщины. Короткая программа. Прямая онлайн-трансляция

Комсомольская правдавчера в 02:10

Internationaux de France 2019: прогноз Эммы Гаджиевой на фигурное катание

Чемпионатвчера в 08:00

От маленькой феи до брутальной девушки в кожаных штанах. Образы Алины Загитовой, которые надо видеть

Спорт-Экспрессвчера в 05:30

Гран-при Франции. Пары. Короткая программа. Прямая трансляция

Sport24.ruвчера в 13:56

Мишина/Галлямов и Павлюченко/Ходыкин покажут короткую программу на Гран-при Франции

Нева Спорт31 октября в 19:11
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РБК вчера в 17:36
Фигурное катание

Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при

Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
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