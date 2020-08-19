В Гродно власти создали совет с представителями оппозиции Белоруссии
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Исполком Гродно объявил о создании совета общественного согласия, в который включены представители гражданского общества и оппозиции, а также сторонников кандидата Светланы Тихановской и органов исполнительной и законодательной власти.В источнике
С чего всё началось
Исполком Гродно объявил
о создании совета общественного согласия, в который включены представители гражданского общества и оппозиции, а также сторонников кандидата Светланы Тихановской и органов исполнительной и законодательной власти.
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