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В Гродно власти создали совет с представителями оппозиции Белоруссии

Исполком Гродно объявил о создании совета общественного согласия, в который включены представители гражданского общества и оппозиции, а также сторонников кандидата Светланы Тихановской и органов исполнительной и законодательной власти.В источнике
С чего всё началось
Исполком Гродно объявил
 о создании совета общественного согласия, в который включены представители гражданского общества и оппозиции, а также сторонников кандидата Светланы Тихановской и органов исполнительной и законодательной власти.
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