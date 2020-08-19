Власти города в Белоруссии согласились с требованиями протестующих
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Исполком Гродно первым из органов власти крупных городов Белоруссии согласился выполнить требования протестующих, в том числе разрешить митинги на центральных площадях, предоставить оппозиции телеэфир и не препятствовать проведению забастовок.В источнике
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