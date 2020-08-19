Самарские ученые создадут перспективные двигатели для самолетов и БПЛА

Во вторник, 18 августа, в центре по связям с общественностью Самарского университета сообщили, что ученые созданного бюро будут решать крупные и масштабные задачи, касающиеся разработки и производства новых энергоэффективных двигателей для самолетов и БПЛА, пишет ТАСС.