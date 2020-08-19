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Ридус
Ридус

Власти города в Белоруссии согласились с требованиями протестующих

Исполком Гродно первым из органов власти крупных городов Белоруссии согласился выполнить требования протестующих, в том числе разрешить митинги на центральных площадях, предоставить оппозиции телеэфир и не препятствовать проведению забастовок.В источнике
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Взгляд.ру

Власти белорусского Гродно выполнили некоторые требования протестующих

Взгляд.ру19:15
РБК

Первый крупный город в Белоруссии согласился с требованиями протестующих

РБК17:36
ТАСС

Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

ТАССвчера в 16:22
РИА Новости

Власти Гродно выполнили требования протестующих

РИА Новостивчера в 16:40
Российская газета

В Гродно после митингов создали совет общественного согласия

Российская газетавчера в 16:35
RT на русском

Власти Гродно согласились выполнить ряд требований протестующих

RT на русскомвчера в 16:47
Коммерсантъ

Исполком Гродно согласился на требования протестующих

Коммерсантъвчера в 15:57

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 07:26
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В Кирове сына экс-депутата Госдумы задержали за вождение в пьяном виде

Сын бывшего депутата Госдумы, члена совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Кировской области Сергея Доронина был задержан за опасное вождение в пьяном виде, сообщили РИА Новости в пресс-службе реготделения.
РИА Новостивчера в 05:56
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Самарские ученые создадут перспективные двигатели для самолетов и БПЛА

Во вторник, 18 августа, в центре по связям с общественностью Самарского университета сообщили, что ученые созданного бюро будут решать крупные и масштабные задачи, касающиеся разработки и производства новых энергоэффективных двигателей для самолетов и БПЛА, пишет ТАСС.
Экономика сегоднявчера в 04:13

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАССвчера в 08:20
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