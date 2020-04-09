Общество
ФедералПрессВ Сети раскрыли схему двойного обмана жертв кибермошенников
Киберпреступники взялись за людей, которые уже ранее попадались на их удочку. Они звонят уже ставшим жертвами интернет-мошенников и предлагают получить компенсацию за ущерб, выманивая у них персональную информацию, включая данные банковских карт. Об этой схеме рассказали в Group-IB.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мошенники изобрели способ вдвойне обкрадывать россиян под благовидным предлогом
Lenta.ruвчера в 17:07
«Двойной обман». Пользователей предупредили о новой волне интернет-мошенничества
Life.ruвчера в 17:00
Эксперты Group-IB зафиксировали новую волну «двойного» интернет-мошенничества
Агентство Москвавчера в 17:00
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 01:33, Ашберн
Происшествия
Четыре человека погибли на пожаре в московском доме престарелых
Кино
7 ожидаемых фильмов, которые выйдут онлайн без кинопроката
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Футбол
Замглавы федерации Беларуси – журналисту о коронавирусе: «Нет такой темы!»
Заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик не захотел обсуждать со СМИ тему коронавируса, несмотря на распространение которого чемпионат Беларуси не приостанавливается.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Футбол
Футболисты «Базеля» отказались от понижения зарплаты
Игрокам предлагали отказаться от 70% зарплаты с апреля по июнь — таким образом, футболисты недополучили бы 70% годового дохода.
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Политика
На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готовится к прекращению транзита газа из России, на что направлена программа оптимизации газотранспортной системы страны.
Общество
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт с россиянами
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт компании Аэрофлот с россиянами, которые решили вернуться на родину, сообщает РБК.
Финансы
Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0%
В Сбербанк за полторы недели поступило около 200 заявок на кредиты под 0% годовых от малых и микропредприятий, а также ИП для выплат зарплат сотрудникам.
Общество
В Италии достигнут самый высокий показатель по выздоровевшим за сутки
Общее количество выздоровевших выросло до 26 491 человек, за сутки выздоровели 2099 пациентов, что стало самым высоким показателем по выздоровевшим за время эпидемии.
Общество
В России разработали индекс «вирусного суверенитета» регионов
В российских регионах измерят индекс «вирусного суверенитета». Над данным проектом работал фонд «Петербургская политика».
Экономика
Долгосрочные вклады до 1 миллиона рублей попадают под налог
Вклады до 1 миллиона руб. попадают под налог, потому что общая формула расчета взимания налога распространится на совокупность начисленных процентов по всем вкладам с учетом установленной законом необлагаемой величины в размере миллиона рублей и не зависит от срока действия вклада.
Экономика
Bloomberg подсчитало убытки мировой экономики от коронавируса
Эксперты считают, что ущерб от коронавируса для мировой экономики превысит $5 трлн в течение двух лет.
Общество
Власти Омской области ввели режим ЧС
8 апреля 2020 года губернатор Омской области, Александр Бурков, подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации из-за ущерба, нанесённым штормовым ветром.
Происшествия
Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке
На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Происшествия
Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди
Футбол
Спартаковец Кутателадзе победил Дзюбу в финале турнира по PES
В финале спартаковец по сумме двух матчей победил зенитовца Артема Дзюбу – 5:3. Эти игроки заняли первые два места в регулярном чемпионате, поэтому встретились в решающем матче.
Энергетика
Россия согласилась сократить добычу нефти
Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Политика
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Политика
La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации
Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Здоровье
Определен вероятный пик пандемии коронавируса
Ученые определили, что большинство случаев коронавирусных инфекций было выявлено в период с декабря по апрель-май и достигло пика в январе-феврале.
Шоу-бизнес
Стас Михайлов перенес двустороннюю пневмонию
Политика
Кремль прокомментировал сроки режима самоизоляции в России
Решение по срокам режима самоизоляции в России еще только предстоит принять, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги совещания президента Владимира Путина с вирусологами.
Происшествия
Пять новых случаев коронавируса зафиксировали в Новосибирской области
Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Новосибирской области.
Общество
Треть компаний в РФ заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск
Почти 30 процентов компаний в России заставили сотрудников взять отпуск за свой счет на период нерабочих дней, объявленных президентом в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Общество
Жители двух регионов жалуются на высокую плату за услуги ЖКХ
По данным издания, в городе Усинск Республики Коми некоторые жители получили платежки на 18-24 тысяч рублей после проведения тепловой компанией перерасчета из-за установки счетчиков в прошлом году.
Общество
В Москве умерли семеро пациентов с коронавирусом
В Москве скончались семь человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Гаджеты
Новый смарт-телевизор Huawei удивит необычной системой управления
Наконец, смарт-телевизор получит загадочную систему управления.