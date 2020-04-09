Общество
ИзвестияВ Group-IB предупредили о новом виде интернет-мошенничества
«Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, фиксирует распространение новой волны мошенничества, в котором пользователям, уже пострадавшим от интернет-преступников, предлагают получить компенсацию ущерба, но вместо этого списывают деньги и похищают данные банковских карт», — говорится в сообщении.
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Здоровье
В Саратовской области выявили еще четыре новых случая коронавируса
Общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области увеличилось еще на четыре человека, сообщает в эти минуты областной оперативный штаб.
Политика
Власти Украины изменили условия карантина
Решение ослабить карантинные ограничения в отношении ряда украинских специалистов приняли власти Украины, сообщает пресс-служба украинского кабинета министров 8 апреля в телеграм-канале.
Происшествия
Эпидемия в руководстве МВД пошла на спад
Напомним, 25 марта в связи с подозрениями на COVID-19 в экстренном порядке попали на больничный сразу четыре из шести заместителей главы МВД РФ.
Энергетика
Трамп: США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти
Вашингтон, 9 апреля 2020, 03:33 — REGNUM Соединенные Штаты вряд ли пойдут на сокращение объемов добычи нефти, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
Общество
Полиция начала штрафовать новосибирцев за нарушение самоизоляции
С сегодняшнего дня в Новосибирской области начнут проверять, как сибиряки соблюдают режим всеобщей самоизоляции, введенный из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Медсестра из США заявила, что из ее отделения вывозят только мертвых
Медсестра из Нью-Йорка Александра Масиас рассказала в своем Facebook о катастрофических последствиях эпидемии коронавируса в городе.
Происшествия
Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до четырех
Число погибших в результате пожара в частном доме престарелых на западе Москвы увеличилось до четырех.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Экономика
Кабмин выделил 3,5 млрд рублей на субсидии туроператорам
Правительство выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей на компенсацию ущерба туроператорам.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
Технологии
Sony показала новый геймпад для PlayStation 5
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Футбол
Эрнан Креспо: «Если для вас величие заключается в победе на чемпионате мира, то футбол должен Месси»
Месси много сделал для футбола на мировом уровне. То, что он не выиграл чемпионат мира, не меняет его величия.
Авто
Представлена таблица транспортного налога на 2020 год по регионам
Эксперты назвали субъекты РФ с самым низким и высоким транспортным налогом. Таблицы транспртного налога-2020 опубликовал портал Autonews.ru.
Футбол
IFAB внес изменения в правила игры рукой и офсайда
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил о внесении изменений и уточнений в некоторые правила игры.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Здоровье
В Югре выявлено 19 новых случаев коронавируса
За последние сутки на территории Югры было выявлено 19 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Игры
Благодаря кооперативному режиму Green Hell ставит новые рекорды
Вчера варшавская студия выпустила крупное обновление, которое добавляет в Green Hell кооперативный режим.
Здоровье
Нью-Йорк обогнал все страны мира по количеству заразившихся коронавирусом
В штате Нью-Йорк зафиксировано рекордное количество заразившихся коронавирусом, по последним данным, оно превысило 149 тысяч, и эта цифра больше, чем в любой стране мира, за исключением, разумеется, США.
Космос
Запуск навигационного спутника в США отложили на два месяца
Запуск третьего навигационного спутника нового поколения GPS III перенесен с конца апреля на конец июня из-за пандемии коронавируса, сообщили Космические силы США.
Энергетика
Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%
Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Общество
Самолёт с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт «Аэрофлота» с пожелавшими вернуться на родину россиянами на борту.
Общество
Определен вероятный пик пандемии коронавируса
Ученые определили, что большинство случаев коронавирусных инфекций было выявлено в период с декабря по апрель-май и достигло пика в январе-феврале.
Кино
Актер из фильма «Девятые врата» умер от коронавируса
Американский актер Аллен Гарфилд скончался от коронавируса в возрасте 80 лет. Об этом в Facebook сообщила его коллега Рони Блейкли.
Авто
Fiat представил новый пикап Fiat Strada
Компания Fiat представила пикап Strada второго поколения.
Футбол
Нолито назвал стадион клуба РПЛ одним из лучших в мире
"Севилья" предложит долгосрочный контракт Шакири, которым интересуется ЦСКА Лучшие матчи российских клубов в еврокубках в апреле.