Общество

ИзвестияИзвестияВ Group-IB предупредили о новом виде интернет-мошенничества

«Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, фиксирует распространение новой волны мошенничества, в котором пользователям, уже пострадавшим от интернет-преступников, предлагают получить компенсацию ущерба, но вместо этого списывают деньги и похищают данные банковских карт», — говорится в сообщении.
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Эксперты предупредили о волне повторных атак на жертв кибермошенников

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Мошенники изобрели способ вдвойне обкрадывать россиян под благовидным предлогом

Lenta.ru17:07

«Двойной обман». Пользователей предупредили о новой волне интернет-мошенничества

Life.ru17:00

Мошенники обещают вернуть деньги пострадавшим от интернет-преступников

Вести.Ru20:19

Эксперты Group-IB зафиксировали новую волну «двойного» интернет-мошенничества

Агентство Москва17:00

Жертвам кибермошенников предложили компенсации

Коммерсантъ17:00

В Group-IB предупредили о новом виде интернет-мошенничества

Известия17:00
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Здоровье

В Саратовской области выявили еще четыре новых случая коронавируса

Общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области увеличилось еще на четыре человека, сообщает в эти минуты областной оперативный штаб.
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Власти Украины изменили условия карантина

Решение ослабить карантинные ограничения в отношении ряда украинских специалистов приняли власти Украины, сообщает пресс-служба украинского кабинета министров 8 апреля в телеграм-канале.
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Напомним, 25 марта в связи с подозрениями на COVID-19 в экстренном порядке попали на больничный сразу четыре из шести заместителей главы МВД РФ.
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С сегодняшнего дня в Новосибирской области начнут проверять, как сибиряки соблюдают режим всеобщей самоизоляции, введенный из-за угрозы распространения коронавируса.
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Медсестра из США заявила, что из ее отделения вывозят только мертвых

Медсестра из Нью-Йорка Александра Масиас рассказала в своем Facebook о катастрофических последствиях эпидемии коронавируса в городе.
РИА Новости 19:08
Происшествия

Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до четырех

Число погибших в результате пожара в частном доме престарелых на западе Москвы увеличилось до четырех.
РБК 17:49
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
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Кабмин выделил 3,5 млрд рублей на субсидии туроператорам

Правительство выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей на компенсацию ущерба туроператорам.
Газета.Ru 15:11
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Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru 09:15
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Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
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Sony показала новый геймпад для PlayStation 5

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Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
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Эрнан Креспо: «Если для вас величие заключается в победе на чемпионате мира, то футбол должен Месси»

Месси много сделал для футбола на мировом уровне. То, что он не выиграл чемпионат мира, не меняет его величия.
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Представлена таблица транспортного налога на 2020 год по регионам

Эксперты назвали субъекты РФ с самым низким и высоким транспортным налогом. Таблицы транспртного налога-2020 опубликовал портал Autonews.ru.
МонаВиста 01:56
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IFAB внес изменения в правила игры рукой и офсайда

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил о внесении изменений и уточнений в некоторые правила игры.
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Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
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В Югре выявлено 19 новых случаев коронавируса

За последние сутки на территории Югры было выявлено 19 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Повестка дня вчера в 07:30
Игры

Благодаря кооперативному режиму Green Hell ставит новые рекорды

Вчера варшавская студия выпустила крупное обновление, которое добавляет в Green Hell кооперативный режим.
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Запуск навигационного спутника в США отложили на два месяца

Запуск третьего навигационного спутника нового поколения GPS III перенесен с конца апреля на конец июня из-за пандемии коронавируса, сообщили Космические силы США.
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Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
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Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
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Самолёт с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт «Аэрофлота» с пожелавшими вернуться на родину россиянами на борту.
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Малахов ответил на слова Лещенко о принуждении нарушить карантин

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Определен вероятный пик пандемии коронавируса

Ученые определили, что большинство случаев коронавирусных инфекций было выявлено в период с декабря по апрель-май и достигло пика в январе-феврале.
Lenta.ru 17:08
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Актер из фильма «Девятые врата» умер от коронавируса

Американский актер Аллен Гарфилд скончался от коронавируса в возрасте 80 лет. Об этом в Facebook сообщила его коллега Рони Блейкли.
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Fiat представил новый пикап Fiat Strada

Компания Fiat представила пикап Strada второго поколения.
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Футбол

Нолито назвал стадион клуба РПЛ одним из лучших в мире

"Севилья" предложит долгосрочный контракт Шакири, которым интересуется ЦСКА Лучшие матчи российских клубов в еврокубках в апреле.
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