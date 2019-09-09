Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским

Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Чечни.
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Напавший на сотрудников ГИБДД в Грозном планировал другие атаки

РИА Новости05:36

По факту посягательства на жизнь сотрудников полиции возбуждено уголовное дело

ИА Грозный-Информ06:09

В Чечне завели дело после нападения на силовиков

ТАСС06:10

Ахмед Дудаев: Сотрудники полиции сработали на «отлично»

Телекомпания Грозный05:00

СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы по полицейским в Грозном

RT на русском06:29

В Грозном полицейские застрелили водителя, открывшего по ним огонь

Интерфакс04:50

Следователи возбудили дело после обстрела сотрудников ГИБДД в Грозном

РБК07:39
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Технологии

Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Общество

В Венеции хотят запретить курение на открытом воздухе

Мэр итальянской Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой запретить курение на открытом воздухе, начав с двух самых популярных достопримечательностей города.
РИА Новости 06:33
Происшествия

На Украине взорвалась колонна военной техники

Lenta.ru 10:43
Происшествия

Ребенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре

Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался.
Известия 05:44
Политика

Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне

RT на русском вчера в 17:20
Общество

Директор Димы Билана прокомментировал сообщения о скандале в Самаре

Дмитрий Бушуев, концертный директор российского певца Димы Билана, в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о якобы неадекватном поведении артиста на выступлении в Самаре.
RT на русском 10:21
Политика

В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
Известия 07 сентября в 16:03
Гаджеты

Компания LG может уйти с российского рынка смартфонов

Учитывая столь низкий интерес россиян к смартфонам LG, корейский технологический гигант может полностью уйти из этого сегмента российского рынка.
Planet Today 06:38
Происшествия

В Тульской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Десять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с автомобилем в Тульской области в понедельник, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
РИА Новости 05:40
Хоккей

Нападающий «Нью-Джерси» Заха может перейти в «Авангард»

Форвард «Нью-Джерси» Павел Заха может продолжить карьеру в омском «Авангарде», сообщает «Спорт-Экспресс».
Metaratings 09:39
Футбол

Бонуччи отказался извиняться перед Карапетяном

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи не стал извиняться перед нападающим команды Армении Александром Карапетяном.
Sport24.ru 04:27
Политика

Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму

Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
Ведомости 04:13
Происшествия

Опубликована переписка сестер Хачатурян с их отцом

Взгляд.ру 10:53
Шоу-бизнес

Собчак отреагировала на слухи о беременности

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала появившиеся в СМИ слухи о второй беременности. Ее слова приводит телеграм-канал Tatler.
Москва 24 08:22
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Культура

Рэпер Серега захотел украинское гражданство

Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, известный как Серега, захотел стать гражданином Украины.
Lenta.ru 09:14
Экономика

В ГД предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили установить единую минимальную цену на табачные изделия. Об этом сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 07:28
Теннис

Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open

ToDay News Ufa вчера в 21:08
Происшествия

Группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина в Москве

В Москве вооруженная группа людей напала на сотрудников магазина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 16:15
Гаджеты

10 сентября Apple покажет новый iPhone. Каким он должен стать

На мероприятии 10 сентября компания Apple представит три новых модели iPhone.
Российская газета 09:50
Политика

США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ

США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпионана в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.
Газета.Ru 09:48
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграют свадьбу в Петербурге

Кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева сыграют свадьбу 17 сентября в Санкт-Петербурге.
Слово и Дело вчера в 10:20
Шоу-бизнес

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести

По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.
Дни24 вчера в 10:37
Футбол

Селихов пропустит из-за травмы 7-8 месяцев

По предварительным данным, игрок пропустит 7-8 месяцев, которые уйдут на восстановление.
Soccer.ru 10:32
Авто

В Краснодаре появилась «Приора» с трехметровыми колесами

На улицы столицы Кубани выехала Lada Priora с трехметровыми колесами Как говорят на Кавказе, чем выше горы, тем ниже «Приоры».
Юга.ру вчера в 09:21
Происшествия

В Чувашии школьный автобус попал в ДТП

Школьный автобус столкнулся с легковой автомашиной в Яльчикском районе Чувашии, пострадали два ребенка и взрослый, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 09:21
Общество

Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба

Венди Грей (Wendy Gray) и Энди Вээр (Andy Vere) заметили «похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба», на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
Lenta.ru вчера в 19:02
Происшествия

Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей

По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Транспорт

Собянин дал старт проходке участка метро «Карамышевская – Мневники»

В Москве началась проходка двухпутного перегонного тоннеля от станции "Карамышевская" до станции "Мневники" на западном участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
ТВ Центр 09:29
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