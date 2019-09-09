Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Грозном ликвидирован обстрелявший полицейских водитель

В Грозном сотрудники полиции ликвидировали преступника, который открыл огонь по силовикам. Об этом в понедельник сообщили в республиканском управлении МВД. Инцидент произошел в 8.30 на Петропавловском шоссе в Ленинском районе Грозного.
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Напавший на сотрудников ГИБДД в Грозном планировал другие атаки

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Следователи возбудили дело после обстрела сотрудников ГИБДД в Грозном

РБК07:39
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Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
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Экономика

Российский рост цен на жилье обогнал мир

Резкий рост цен на недвижимость аналитики связывают с изменениями законодательства (переход на эскроу-счета), отраслевой инфляцией (повышение цен на материалы и технику, использующиеся в строительстве), увеличением спроса, улучшением качества строительства и повышением доступности ипотеки (цена растет из-за понижения ключевой ставки).
Lenta.ru 06:29
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На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей

Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
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Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Политика

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Эксперты США раскрыли выгоду от размещения военных баз НАТО в Польше

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Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»

8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
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Названа дата визита Зеленского в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября.
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Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru 04:33
Политика

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Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский временно исполняет обязанности мэра Сочи до проведения конкурса на должность главы курорта, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
РИА Новости 05:17
Общество

Жителей Самары удивило странное поведение Димы Билана

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В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
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Политика

Новый грузинский премьер подписал указы о назначении министров

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подписал указы о назначении министров на посты.
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Вышинский назвал обмен России и Украины сдвигом в отношениях

Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в ходе пресс-конференции в Москве прокомментировал обмен заключёнными между Москвой и Киевом, назвав его «тектоническим сдвигом» в отношениях двух стран.
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Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей

В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
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Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.
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Радий Хабиров, получивший большинство голосов на вчерашних выборах Главы Башкортостана, уже озвучил кадровые изменения.
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В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
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Происшествия

Шесть человек погибли при шторме в Крыму

В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Политика

МИД Франции: Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

Глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан заверил, что президент республики Эммануэль Макрон приедет в Россию на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
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Наука

Новозеландский профессор не нашел испражнений чудовища в Лох-Нессе

Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) развеяли миф о существовании чудовища в озере Лох-Несс.
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Надаль обыграл Медведева в финале US Open

В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
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В Оренбургской области выборы губернатора состоялись

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Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда.
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Путин и Миллер обсудили работу «Газпрома» с Украиной и Евросоюзом

Президент России Владимир Путин провел в Москве встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
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В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек

В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
Российская газета вчера в 19:10
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Ученые изучили свитки Мертвого моря с пророчествами о Христе

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