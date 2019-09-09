Происшествия
Российская газетаВ Грозном ликвидирован обстрелявший полицейских водитель
В Грозном сотрудники полиции ликвидировали преступника, который открыл огонь по силовикам. Об этом в понедельник сообщили в республиканском управлении МВД. Инцидент произошел в 8.30 на Петропавловском шоссе в Ленинском районе Грозного.
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По факту посягательства на жизнь сотрудников полиции возбуждено уголовное дело
ИА Грозный-Информ06:09
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Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Экономика
Российский рост цен на жилье обогнал мир
Резкий рост цен на недвижимость аналитики связывают с изменениями законодательства (переход на эскроу-счета), отраслевой инфляцией (повышение цен на материалы и технику, использующиеся в строительстве), увеличением спроса, улучшением качества строительства и повышением доступности ипотеки (цена растет из-за понижения ключевой ставки).
Lenta.ru 06:29
Происшествия
На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей
Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
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Футбол
Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА
Газета.Ru 07:21
Политика
Названа дата визита Зеленского в США
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября.
Lenta.ru 07:05
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru 04:33
Политика
Врио мэра Сочи назначили Копайгородского, сообщил источник
Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский временно исполняет обязанности мэра Сочи до проведения конкурса на должность главы курорта, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
РИА Новости 05:17
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Политика
Новый грузинский премьер подписал указы о назначении министров
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подписал указы о назначении министров на посты.
Известия 07:20
Политика
Вышинский назвал обмен России и Украины сдвигом в отношениях
Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в ходе пресс-конференции в Москве прокомментировал обмен заключёнными между Москвой и Киевом, назвав его «тектоническим сдвигом» в отношениях двух стран.
RT на русском 04:06
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Автоспорт
Хэмилтон отреагировал на свист итальянских болельщиков
Чемпионат вчера в 13:50
Общество
На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом
Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.
Вести.Ru 05:32
Политика
Радий Хабиров озвучил первые кадровые изменения в правительстве
Радий Хабиров, получивший большинство голосов на вчерашних выборах Главы Башкортостана, уже озвучил кадровые изменения.
ГТРК Башкортостан 07:11
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Политика
МИД Франции: Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
Глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан заверил, что президент республики Эммануэль Макрон приедет в Россию на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
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Наука
Новозеландский профессор не нашел испражнений чудовища в Лох-Нессе
Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) развеяли миф о существовании чудовища в озере Лох-Несс.
МедиаПоток 06 сентября в 09:31
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ вчера в 21:08
Политика
В Оренбургской области выборы губернатора состоялись
Московский Комсомолец 05:26
Общество
Прокурор Москвы подал иск к Навальному и другим оппозиционерам
Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда.
Ведомости 06:38
Политика
Путин и Миллер обсудили работу «Газпрома» с Украиной и Евросоюзом
Президент России Владимир Путин провел в Москве встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
РЕН ТВ 07:35
Происшествия
В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек
В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
Российская газета вчера в 19:10
Наука
Ученые изучили свитки Мертвого моря с пророчествами о Христе
Evo-rus.com 04:31