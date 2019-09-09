Происшествия
КоммерсантъВ Грозном убит открывший стрельбу по полицейским водитель
В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД. Мужчина был убит ответным огнем, сообщает пресс-служба МВД по Чеченской республике. Власти считают, что убитый планировал другие нападения на сотрудников правоохранительных органов.
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По факту посягательства на жизнь сотрудников полиции возбуждено уголовное дело
ИА Грозный-Информ06:09
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