Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским

Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Чечни.
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Напавший на сотрудников ГИБДД в Грозном планировал другие атаки

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Дефицит топлива обнаружен на украинских заправках

На украинских автозаправках обнаружена нехватка топлива из-за возникших проблем с поставками не нефтебазы. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Путин уволил помощника главы СКР

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Дебютный трейлер Resident Evil: Project Resistance

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Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
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Умер актер из фильмов Сталлоне и Чака Норриса Джон Уэсли

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