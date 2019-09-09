Происшествия
RT на русскомВ Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским
Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Чечни.
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По факту посягательства на жизнь сотрудников полиции возбуждено уголовное дело
ИА Грозный-Информ06:09
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Политика
Генпрокурор Украины ответил на вопрос о возможном аресте Порошенко
Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка ответил утвердительно на вопрос журналиста "РБК-Украина", представляет ли он себя человеком, который приходит в Верховную раду и просит об аресте экс-главы Украины Петра Порошенко.
Газета.Ru 13:46
Политика
Трамп заявил о готовности содействовать диалогу России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов содействовать переговорам между Россией и Украиной при необходимости.
РИА Новости 15:34
Культура
Михалков отказал комиксам в наличии жизни
Режиссер Никита Михалков рассказал о своем отношении к комиксам в ответ на просьбу прокомментировать победу фильма «Джокер» на 76-м Венецианском кинофестивале.
Lenta.ru 14:10
Авто
Brabus имплантировал двигатель V12 в новый G-класс
«G V12 900» является одним из самых роскошных внедорожников, которые когда-либо видел автомобильный мир, в комплекте с 6,3-литровым V12 с турбонаддувом, выдающим 888 л.с. В то время как массивный двигатель выдает огромный пиковый крутящий момент в 1500 Нм, соответствующий мощному Bugatti Veyron Super Sport, он фактически ограничен «всего» 1200 Нм.
SpeedMe 07:00
Интернет
Telegram выложил в открытый доступ тестовую версию своей блокчейн-сети
Поздним вечером 6 сентября команда Telegram выложила в общий доступ тестовую версию своей блокчейн-сети TON, сообщает The Bell.
Sostav.ru 02:25
Общество
Госбезопасность Латвии проверит в Риге магазин одежды от Тимати
В Риге разразился скандал из-за начала торговли в одном из столичных комплексов одежды из коллекции российского рэпера Тимати Black Star Wear, на которой есть российская символика и изображение президента РФ Владимира Путина.
REGNUM 09:48
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Российская газета 09:18
Политика
Делегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:25
Экономика
В России увеличат детские пособия
Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Гаджеты
За сутки до анонса: стала известна стоимость всех версий смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
На изображении приводятся и основные характеристики, но они повторяют то, что мы уже знали: камеры — 12-мегапиксельные (две у iPhone 11 и по три у iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max), в топовых моделях экраны OLED диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а младший iPhone 11 получил дисплей IPS диагональю 6,1 дюйма.
iXBT.com 13:37
Политика
Валерия Касамара проигрывает выборы в Мосгордуму
На выборах депутатов Мосгордумы по округу № 45 побеждает Магомет Яндиев, передает агентство городских новостей «Москва».
Ведомости вчера в 18:22
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Наука
Древний континент обнаружили под современной Европой
Ученые выяснили, что образовавшийся почти четверть миллиарда лет назад континент сейчас буквально находится под Европой.
ТВ Центр 09:14
Шоу-бизнес
Гуф признался Кети Топурии в любви в день ее рождения
Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, опубликовал на своей странице в Instagram трогательный пост.
RuNews24.ru 05:10
Происшествия
В Японии 930 тысяч жилищ остались без света из-за тайфуна
Порядка 930 тысяч жилищ в Токио и пригородах остались одновременно без подачи электроэнергии из-за удара мощного тайфуна «Факсай», сообщает 9 сентября «РИА Новости» со ссылкой на данные японской энергетической компании TEPCO.
Хакасия-Информ 01:28
Политика
Артамонов победил на выборах главы Липецкой области
На выборах губернатора Липецкой области побеждает Игорь Артамонов, набравший 67,29% голосов после обработки 100% протоколов.
Известия вчера в 23:18
Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09
Происшествия
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Общество
Роскачество обнаружило токсины в шоколадных шариках для завтрака
Эксперты Роскачества обнаружили превышение допустимого уровня содержания охратоксина А в сухих завтраках нескольких марок.
РБК 03:13
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева учит годовалую дочь плаванию
Что правда, учит годовалую дочь телеведущей Леры Кудрявцевой не она сама, а профессиональный тренер.
Bimru.ru вчера в 14:28
Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала вторую беременность
Телеведущая, политик, светская львица и звезда проекта "Дом-2" Ксения Собчак объяснила слухи о своей второй беременности, назвав сведения слухами и дешевым пиаром.
Дни24 00:58
Здоровье
В России выросли цены на жизненно необходимые препараты
«По итогам 8 месяцев 2019 года уровень розничных цен амбулаторного сегмента на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, повысился на 3,8%», – говорится в сообщении.
ФедералПресс 15:26
Футбол
«Манчестер Сити» с 2010 года потратил на трансферы более €1 млрд
Английский клуб "Манчестер Сити" с 2010 года потратил на трансферную кампанию более €1 млрд.
ТАСС 07:41
Политика
«Единая Россия» получила более 60% мандатов на выборах в регионах
"Единая Россия" получила 63% мандатов в законодательных собраниях субъектов и административных центров страны.
Комсомольская правда 06:08
Общество
В порт Владивостока вошёл крупнейший в истории России круизный лайнер
В порт Владивостока вошёл крупнейший в российской истории круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого прибыли почти 5 тыс. пассажиров из Китая, США и России, сообщает РИА Новости.
RT на русском 03:14
Футбол
Форвард «Реала» Йович получил травму
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Сербии Лука Йович получил травму, сообщает пресс-служба Футбольного союза Сербии.
Матч ТВ вчера в 12:46
Происшествия
Верховный суд подтвердил пожизненные сроки для участников «банды GTA»
Верховный суд РФ в понедельник оставил в силе пожизненные сроки для четырех участников "банды GTA" за разбои и убийства на подмосковных дорогах, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 10:14