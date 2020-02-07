Сегодня, в 23:20, в Грозном, у входа в гостиницу «Континент» было совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и известного адвоката Марину Дубровину.

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В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания. Об этом также сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным газеты, нападение произошло вечером в четверг, 6 февраля.

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

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