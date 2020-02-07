Происшествия
РБКВ Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания. Об этом также сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным газеты, нападение произошло вечером в четверг, 6 февраля.
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с чего всё началось
Сегодня, в 23:20, в Грозном, у входа в гостиницу «Континент» было совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и известного адвоката Марину Дубровину.Новая газета15:40
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О закрытии гематологического отделения сообщил главврач Амурской областной детской клинической больницы Руслан Белоус.
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Процедуру получения российского гражданства упростят.
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