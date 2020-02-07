Происшествия

РБКРБКВ Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания. Об этом также сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным газеты, нападение произошло вечером в четверг, 6 февраля.
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На обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном

Сегодня, в 23:20, в Грозном, у входа в гостиницу «Континент» было совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и известного адвоката Марину Дубровину.
Новая газета15:40

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На обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном

Новая газета15:40

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» Милашину и адвоката Дубровину

ТАСС17:25

В Грозном неизвестные напали на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину

Коммерсантъ15:59

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

РБК16:45

Полиция в Грозном выясняет обстоятельства нападения на Елену Милашину и Марину Дубровину

Эхо Москвы22:00

На журналистку «Новой газеты» и адвоката напали в Грозном

Lenta.ru16:21

В Грозном избили журналиста «Новой газеты» и адвоката

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