с чего всё началось

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания. Об этом также сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным газеты, нападение произошло вечером в четверг, 6 февраля.

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Политика Лавров не исключил избрания Мексики непостоянным членом СБ ООН Россия не видит препятствий для избрания Мексики непостоянным членом Совбеза ООН еще на два года, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико.

Общество Открыты грузовые пункты пропуска между Дальним Востоком и Китаем Грузовые пропускные пункты открыты между Дальним Востоком и Китаем, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Ивина.

Экономика Экономическая катастрофа: Хакасия просит денег у центра В минфине Хакасии пояснили, что «для обеспечения социальной и финансовой стабильности» региону в 2020 году «необходима дополнительная помощь из федерального центра» — 10,5 млрд рублей.

Политика США объявили о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Йемене В ходе спецоперации США в Йемене был убит основатель и главарь террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове»* Касим Аль-Райми, заявил американский президент Дональд Трамп.

Технологии Samsung объяснила блокировку телевизоров в России Часть функций «умных» телевизоров Samsung оказалась недоступна для россиян из-за того, что не были получены сертификаты для использования в России, а именно сертификаты соответствия техническому регламенту ЕАЭС.

Игры Sony запустила страницу консоли PlayStation 5 В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.

Происшествия Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии достигло 20 Еще 10 пассажиров с находящегося на карантине круизного лайнера Diamond Princess в Японии госпитализировали с новым типом коронавируса, сообщает 6 февраля агентство Kyodo, ссылаясь на японское министерство здравоохранения.

Спорт Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".