Происшествия

РБКРБКВ Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания. Об этом также сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным газеты, нападение произошло вечером в четверг, 6 февраля.
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с чего всё началось
Ранее "Новая газета
" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС16:28

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В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» Милашину и адвоката Дубровину

ТАСС17:25

В Грозном напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину

Дождь15:55

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

РБК16:45

На журналистку «Новой газеты» и адвоката напали в Грозном

Lenta.ru16:21

В Грозном избили журналиста «Новой газеты» и адвоката

Московский Комсомолец16:08

В Грозном неизвестные напали на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину

Коммерсантъ15:59

Полиция в Грозном выехала на место нападения на Елену Милашину и Марину Дубровину

Эхо Москвы18:03
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Происшествия

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Грузовые пропускные пункты открыты между Дальним Востоком и Китаем, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Ивина.
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Власти Британии намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России.
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В ходе спецоперации США в Йемене был убит основатель и главарь террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове»* Касим Аль-Райми, заявил американский президент Дональд Трамп.
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Происшествия

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Полет боевой машины сняли на видео. На кадрах показали взлет, сам полет, который длился 34 минуты, и посадку.
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В районе пляжа "Ласточкино гнездо" в Ялте гигантская волна смыла в море находившихся на причале мужчину и девушку.
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Sony запустила страницу консоли PlayStation 5

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Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии достигло 20

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Японский автопризводитель Toyota на автосалоне в Чикаго презентовал спортивную модификацию среднеразмерного кроссовера Highlander.
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Елена Валерьевна Милашина
Российская журналистка
Российская журналистка, специальный корреспондент и редактор отдела спецпроектов «Новой газеты».
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