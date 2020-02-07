Происшествия
РБКВ Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания. Об этом также сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным газеты, нападение произошло вечером в четверг, 6 февраля.
Читать в источнике
Оценить41
с чего всё началось
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.ТАСС16:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:38, Ашберн
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Политика
Лавров не исключил избрания Мексики непостоянным членом СБ ООН
Россия не видит препятствий для избрания Мексики непостоянным членом Совбеза ООН еще на два года, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико.
Экономика
Стало известно о доходах семьи Мишустина в UFG
Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи.
Общество
Открыты грузовые пункты пропуска между Дальним Востоком и Китаем
Грузовые пропускные пункты открыты между Дальним Востоком и Китаем, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Ивина.
Политика
Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика
Экономическая катастрофа: Хакасия просит денег у центра
В минфине Хакасии пояснили, что «для обеспечения социальной и финансовой стабильности» региону в 2020 году «необходима дополнительная помощь из федерального центра» — 10,5 млрд рублей.
Финансы
Официальные курсы доллара и евро существенно снижены
Центробанк РФ понизил с 5 февраля официальный курс доллара США на 47,5 копейки до 63,4342 рубля.
Политика
Помпео и Гуайдо удвоят усилия для отстранения от власти Мадуро
Самоназванный президент Венесуэлы, лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо заручился поддержкой Вашингтона в процессе отстранения от власти действующего главы государства Николаса Мадуро.
Культура
На 103 году жизни скончался актер Кирк Дуглас
Легендарный и старейший актер Голливуда Кирк Дуглас скончался на сто третьем году жизни.
Политика
Великобритания отменит часть санкций в отношении России
Власти Британии намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России.
Политика
США объявили о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Йемене
В ходе спецоперации США в Йемене был убит основатель и главарь террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове»* Касим Аль-Райми, заявил американский президент Дональд Трамп.
Происшествия
Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана
Хабаровский краевой суд 5 февраля удовлетворил ходатайство следствия об аресте сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король».
Футбол
Тамбовчане создали петицию с просьбой разрешить ФК «Тамбов» играть на «Спартаке»
Отчаявшиеся болельщики, которые любят местный клуб, но не настолько, чтобы на каждый матч ездить в Саранск или Нижний Новгород, создали петицию.
Наука
Нарушение биологических часов может провоцировать развитие диабета
Армия и оружие
Первый полет модернизированного ракетоносца Ту-160М показали на видео
Полет боевой машины сняли на видео. На кадрах показали взлет, сам полет, который длился 34 минуты, и посадку.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Технологии
Samsung объяснила блокировку телевизоров в России
Часть функций «умных» телевизоров Samsung оказалась недоступна для россиян из-за того, что не были получены сертификаты для использования в России, а именно сертификаты соответствия техническому регламенту ЕАЭС.
Происшествия
В Ялте волна смыла двух человек с причала, они погибли
В районе пляжа "Ласточкино гнездо" в Ялте гигантская волна смыла в море находившихся на причале мужчину и девушку.
Транспорт
Эксперт оценил идею ввести ограничения на шипованную резину
Футбол
Марадишвили: не осмелился бы перейти из ЦСКА в «Спартак»
Игнатов перешёл из ЦСКА в «Спартак», но в детском футболе такие вещи спокойнее воспринимаются.
Здоровье
Производители объяснили разницу в использовании медицинской маски и респиратора
В ООО «Респираторный комплекс» сообщили радиостанции «Говорит Москва», что медицинские маски не способны спасти от вирусов — их нужно использовать уже заболевшим людям.
Игры
Sony запустила страницу консоли PlayStation 5
В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
Здоровье
Искусственный интеллект предсказал 2,5 млрд зараженных коронавирусом
ИИ выдал результат: коронавирус 2019-nCoV может заразить 2,5 млрд человек в течение 45 дней, из них 52,9 млн погибнут.
Происшествия
Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии достигло 20
Еще 10 пассажиров с находящегося на карантине круизного лайнера Diamond Princess в Японии госпитализировали с новым типом коронавируса, сообщает 6 февраля агентство Kyodo, ссылаясь на японское министерство здравоохранения.
Футбол
«Реал Сосьедад» выбил мадридский «Реал» из Кубка Испании
Мадридский "Реал" выбыл из Кубка Испании, проиграв в 1/4 финала одноклубникам из Сан-Себастьяна 3:4. Причем матч проходил на поле столичного клуба.
Спорт
Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".
Происшествия
Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств
Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
Авто
Toyota Highlander получила спортивную версию XSE
Японский автопризводитель Toyota на автосалоне в Чикаго презентовал спортивную модификацию среднеразмерного кроссовера Highlander.