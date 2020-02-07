Сегодня, в 23:20, в Грозном, у входа в гостиницу «Континент» было совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и известного адвоката Марину Дубровину.

с чего всё началось

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что обе женщины были избиты.

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

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