Происшествия
ТАССВ Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что обе женщины были избиты.
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с чего всё началось
Сегодня, в 23:20, в Грозном, у входа в гостиницу «Континент» было совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и известного адвоката Марину Дубровину.Новая газетавчера в 15:40
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На обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном
Новая газетавчера в 15:40
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