Происшествия

ТАССТАССВ Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что обе женщины были избиты.
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с чего всё началось

На обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном

Сегодня, в 23:20, в Грозном, у входа в гостиницу «Континент» было совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и известного адвоката Марину Дубровину.
Новая газетавчера в 15:40

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На обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном

Новая газетавчера в 15:40

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

ТАССвчера в 17:25

В Грозном неизвестные напали на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину

Коммерсантъвчера в 15:59

В столице Чечни напали на журналистку Новой газеты Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину

Эхо Москвы01:30

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

РБКвчера в 16:45

На журналистку «Новой газеты» и адвоката напали в Грозном

Lenta.ruвчера в 16:21

В Грозном избили журналиста «Новой газеты» и адвоката

Московский Комсомолецвчера в 16:08
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Футбол

Председатель правления «Ливерпуля» - о результатах команды: «Мне нужно ущипнуть себя»

Председатель правления «Ливерпуля» Тим Вернер высказался о последних результатах клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 14:26
Футбол

ФК «Тамбов» просмотрит защитника «Динамо»

24-летний Калинин перешел в "Динамо" летом из "Рубина", но не провел ни одного матча в РПЛ за московский клуб.
Онлайн Тамбов.ру 01:30
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Политика

Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу

Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.
REGNUM вчера в 23:11
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

Газета.Ru вчера в 16:37
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

До сих пор нормы Семейного кодекса трактовали так, что привлечь родителя после развода к оплате расходов сверх суммы алиментов можно было в исключительных случаях, связанных со здоровьем несовершеннолетнего.
Российская газета вчера в 10:36
Армия и оружие

Пассажирский лайнер чуть не попал под обстрел при атаке Израиля в САР

RT на русском вчера в 23:36
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
Общество

Жан-Поль Готье назвал причину «некрасивости» русских мужчин

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Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor 05 февраля в 20:18
Политика

Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 11:15
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
РБК 05 февраля в 10:22
Единоборства

Александр Емельяненко обратился к Магомеду Исмаилову

Лезги газет вчера в 17:03
Общество

Суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минца на $572 млн

Высокий суд Лондона отказал Игорю Минцу разблокировать его активы на 572 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе банка "Траст".
РИА Новости вчера в 09:43
Общество

Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 19:42
Общество

Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки

"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Газета.Ru 05 февраля в 12:25
Экономика

Минпромторг просит госкомпании поддержать российскую радиоэлектронику

Правительство хочет сократить закупки иностранной радиоэлектроники госкомпаниями.
Ведомости вчера в 16:54
Здоровье

Вирусологи назвали лучший способ, как не заразиться коронавирусом

Ничто не сравнится с мытьем рук, когда речь заходит о сдерживании вирусов, подобных коронавирусу Уханя,- сказала доктор Шерлита Амлер, адъюнкт-профессор общественного здравоохранения в Нью-Йоркском медицинском колледже и комиссар здравоохранения Регулярное мытье рук может снизить риск развития респираторной инфекции на 16%.
Южный Федеральный 04 февраля в 12:55
Здоровье

Два санатория приготовили для зараженных коронавирусом в НСО

Возможных зараженных коронавирусов отправят на карантин в два специально приготовленных санатория-профилактория в Новосибирской области.
АиФ Новосибирск 01:01
Армия и оружие

«МиГ» и «Сухой» объединят для производства всей авиации России

Говорит Москва вчера в 09:42
Спорт

Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке покончить с собой

РИА Новости вчера в 10:03
Происшествия

Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое — до 61.
RT на русском вчера в 19:59
Технологии

В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
ТАСС 00:41
Политика

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
РИА Новости вчера в 09:34
Шоу-бизнес

Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве

Популярный актёр Валерий Гаркалин госпитализирован в одну из столичных клиник с жалобами на ухудшение здоровья.
Life.ru 00:38
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом в российской истории

Комедия "Холоп", снятая режиссером Климом Шипенко, стала самым кассовым отечественным фильмом в новейшей российской истории, обогнав по размерам кассовых сборов предыдущего рекордсмена – картину "Движение вверх".
Труд 04 февраля в 16:14
Культура

Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Телеканал Санкт-Петербург 05 февраля в 00:36
Общество

Хайди Клум блистала на благотворительном вечере amfAR в Нью-Йорке

В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 16:05
Армия и оружие

США заявили о ликвидации одного из лидеров «Аль-Каиды»

«По указанию президента Дональда Трампа Соединенные Штаты провели контртеррористическую операцию в Йемене, в результате которой был ликвидирован Касим аль-Райми, основатель и лидер «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове, являвшийся также заместителем главаря «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири», — говорится в заявлении Белого дома.
Daily Storm вчера в 21:56
Политика

Британия решила снять с России отдельные торговые санкции

По завершении переходного периода после выхода из Евросоюза Соединенное Королевство намерено отказаться от ряда действующих на уровне ЕС торговых контрмер против России.
РБК вчера в 12:35
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Елена Валерьевна Милашина
Российская журналистка
Российская журналистка, специальный корреспондент и редактор отдела спецпроектов «Новой газеты».
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