Происшествия

ТАССТАССВ Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что обе женщины были избиты.
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с чего всё началось

На обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном

Сегодня, в 23:20, в Грозном, у входа в гостиницу «Континент» было совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и известного адвоката Марину Дубровину.
Новая газетавчера в 15:40

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В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

РБКвчера в 16:45

В ОБСЕ призвали к расследованию избиения журналистки в Грозном

Московский Комсомолец03:04

В столице Чечни совершено нападение на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину

Эхо Москвы02:00

Неизвестные напали на журналистку и адвоката в Грозном

Телеканал 360°вчера в 16:51

В ОБСЕ призвали расследовать нападение на журналистку «Новой газеты» и адвоката

ТАСС03:05

В Грозном неизвестные напали на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину

Коммерсантъвчера в 15:59

На обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном

Новая газетавчера в 15:40
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Елена Валерьевна Милашина
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Российская журналистка, специальный корреспондент и редактор отдела спецпроектов «Новой газеты».
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