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Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВ Грозном вновь кричали в микрофон, «Ахмат» оштрафован

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц назвал штрафные санкции по итогам матча 13-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Локомотив» (0:2). — Система оповещения зрителей использовалась для поддержки принимающей команды, диктор на стадионе поддерживал «Ахмат», — сказал Григорьянц.
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