Футбол
Спорт-ЭкспрессВ Грозном вновь кричали в микрофон, «Ахмат» оштрафован
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц назвал штрафные санкции по итогам матча 13-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Локомотив» (0:2). — Система оповещения зрителей использовалась для поддержки принимающей команды, диктор на стадионе поддерживал «Ахмат», — сказал Григорьянц.
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«Ахмат» снова оштрафовали за непозволительные выкрики диктора стадиона
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)11:10
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В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
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Футбол
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Футболисты второй команды московского "Спартака" прервали серию из девяти матчей без побед в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), разгромив на своем поле воронежский "Факел" в рамках 19-го тура первенства.
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Полицейские Калининграда вернули родителям трёхлетнюю девочку, которая без сопровождения взрослых каталась по городу в автобусе.
News.ru 10:54
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Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.
Газета.Ru 11:10
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США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
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На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
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Переговоры президентов России и Египта назвали конструктивными
Переговоры президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси по возобновлению авиасообщения между странами прошли конструктивно.
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Чемпионка Паралимпиады Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии
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Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
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Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
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Британский парламент отклонил законопроект Бориса Джонсона о Brexit
В Великобритании парламентарии отклонили законопроект о ратификации соглашения о Brexit, который предложил премьер-министр Борис Джонсон.
Восток-Медиа 09:33
Общество
В Сети выставили на продажу визитку Путина
На одном из сайтов, пользователи которого могут предложить вещи на продажу, появилось необычное объявление - визитка президента Владимира Путина.
Российская газета 08:42
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Мать Тимати показала на видео, как купает внука Ратмира в раковине
Мать Тимати показала, как купает новорожденного внука над кухонной раковиной.
Дни24 10:25
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
РИА Новости 06:16
Армия и оружие
Асад встретился на передовой в Идлибе с сирийскими военными
Президент Сирии Башар Асад встретился на передовой линии в провинции Идлиб с сирийскими военнослужащими, сообщает 22 октября SANA.
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Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика
США объяснили задержание Ахмеда Билалова
Бывший вице-президент ОКР, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был задержан в США за нарушение иммиграционного режима, говорится в заявлении американской миграционной и таможенной службы (ICE), поступившем в РБК.
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Природными ГМО-растениями признали чай, арахис и клюкву
Российские и французские ученые признали чай, арахис и клюкву природными ГМО-растениями, которые человечество употребляет в пище на протяжении уже тысячи лет.
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Происшествия
Машину рэпера из Black Star обстреляли в Москве
Машину артиста Black Star Александра Павлова, более известного как рэпер Pabl.A, обстреляли в столице, передает телеканала «Звезда» в среду, 23 октября.
Вечерняя Москва 07:02
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Футбол
РФС дисквалифицировал Божовича на пять матчей РПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера самарских "Крыльев Советов" Миодрага Божовича, удаленного во встрече с "Оренбургом", на 5 матчей чемпионата России (два из них - условно), заявил глава комитета Артур Григорьянц.
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Происшествия
Крокодила и питона нашли на месте смертельного ДТП под Вологдой
Две легковушки столкнулись в Вологодской области, три человека погибли. В одном из автомобилей полицейские обнаружили животных.
Известия 07:35
Происшествия
Террористы в 2017 году планировали взорвать корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие взрыв в петербургском метро в 2017 году, планировали также взорвать военный корабль во Владивостоке, следует из свидетельских показаний, которые прокурор в среду зачитал в Московском окружном военным суде.
РИА Новости 11:06
Политика
Россия списала странам Африки долги на более чем $20 млрд
Общая сумма списанных РФ долгов странам Африки уже превысила $20 млрд.
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Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 13:42
Политика
На Украине предложили назначить вице-премьера по Крыму и Донбассу
Ранее украинский комик и бывший участник Клуба веселых и находчивых (КВН) Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Lenta.ru 10:07
Политика
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах
В некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если Киев не подпишет новый контракт на транзит российского газа в Европейский союз, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
RT на русском 09:40