Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Грозном задержали участника перестрелки в Ростовской области

В Грозном задержали еще одного участника перестрелки в Ростовской области, где погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Чечни. Участника конфликта опросили и передали ростовским полицейским.
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Перестрелка фермеров, новый градоначальник и визит патриарха: самые интересные новости Ростова за неделю

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В Чечне задержали ещё одного участника перестрелки с пятью погибшими в Ростовской области

Donnews.ru06:52

В Грозном задержали участника перестрелки в Ростовской области

РИА Новости05:58

В Грозном задержали участника конфликта фермеров в Ростовской области

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В Чечне задержали еще одного участника перестрелки в Ростовской области

Rostov gazeta06:11

В Грозном задержали еще одного подозреваемого в перестрелке в Орловском районе

Donday.ru06:50

В Чечне задержали участника перестрелки с пятью погибшими

ТАСС05:50
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:23, Вашингтон
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StarHit.ru 14:00
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Названо имя солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье

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Технологии

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Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 14:14
Финансы

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Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,5%, до 6,5% годовых, говорится 25 октября в сообщении регулятора.
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Ургант попросил Макгрегора вызвать Нурмагомедова на свою передачу

News.ru 11:29
Экономика

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На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости 23 октября в 10:27
Общество

Стала известна концепция новой пенсионной системы

Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Газета.Ru 05:00
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Интерфакс 09:33
Армия и оружие

Нефтяные рокировки: Сирия потребовала от США вернуть скважины

Сирия в жесткой форме потребовала от США покинуть нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор.
Известия вчера в 17:01
Футбол

«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

Матч 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между футболистами "Рубина" (Казань) и "Урала" (Екатеринбург) завершился вничью.
Интерфакс-Спорт 14:30
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии

Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
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В Татарстане возбудили уголовное дело против мужчины, который уколол случайную прохожую шприцем с наркотическим веществом.
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Строители показали Крымский мост с подсветкой

В рамках тестирования и настройки подсветки арочного участка Крымского моста строители на час подсветили его белыми и красными светодиодами, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
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Вечерний курьер 15:17
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В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»

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Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась до $62

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,54% - до $62 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:25 мск.
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Движение по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы перекрыто, после того как на дороге перевернулась автоцистерна.
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Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:20
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