Происшествия
РИА НовостиВ Грозном задержали участника перестрелки в Ростовской области
В Грозном задержали еще одного участника перестрелки в Ростовской области, где погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Чечни. Участника конфликта опросили и передали ростовским полицейским.
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Перестрелка фермеров, новый градоначальник и визит патриарха: самые интересные новости Ростова за неделю
Блокнот Ростов-на-Дону11:01
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:23, Вашингтон
Армия и оружие
Российскую военную базу задумали создать в Африке
Центральноафриканская Республика (ЦАР) изучает возможность создания на своей территории российской военной базы.
Lenta.ru 03:54
Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 14:30
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 14:14
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,5%
Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,5%, до 6,5% годовых, говорится 25 октября в сообщении регулятора.
REGNUM 06:53
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости 23 октября в 10:27
Общество
Стала известна концепция новой пенсионной системы
Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Газета.Ru 05:00
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»
Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Интерфакс 09:33
Армия и оружие
Нефтяные рокировки: Сирия потребовала от США вернуть скважины
Сирия в жесткой форме потребовала от США покинуть нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор.
Известия вчера в 17:01
Футбол
«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
Матч 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между футболистами "Рубина" (Казань) и "Урала" (Екатеринбург) завершился вничью.
Интерфакс-Спорт 14:30
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии
Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 07:43
Происшествия
В Татарстане прохожий уколол женщину на улице шприцем с наркотиком
В Татарстане возбудили уголовное дело против мужчины, который уколол случайную прохожую шприцем с наркотическим веществом.
Газета Metro 10:29
Общество
Строители показали Крымский мост с подсветкой
В рамках тестирования и настройки подсветки арочного участка Крымского моста строители на час подсветили его белыми и красными светодиодами, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
РБК 14:48
Шоу-бизнес
Певица Адель после развода с мужем похудела до размера XS
Напомним, в апреле нынешнего года Адель развелась со своим мужем Саймоном Конески.
Вечерний курьер 15:17
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»
Комсомольская правда вчера в 07:31
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета 13:30
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM 23 октября в 21:34
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась до $62
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,54% - до $62 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:25 мск.
ТАСС 14:53
Культура
Завтра юную астраханку покажут в популярном шоу «Танцы»
Астрахань FM 07:36
Кино
В прокат вышел триллер «Текст» по роману Дмитрия Глуховского
RuNews24.ru 14:02
Происшествия
В Москве полностью перекрыли движение по Волгоградскому проспекту
Движение по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы перекрыто, после того как на дороге перевернулась автоцистерна.
РБК 12:29
Происшествия
Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО
Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:20
Шоу-бизнес
Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах
Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
Комсомольская правда 14:00
Шоу-бизнес
Отец преподал урок принцу Гарри с Меган Маркл
Ленту назвали уроком для Меган Маркл и принца Гарри. В фильме показана скромная жизнь принца Чарльза.
Дни.ру 03:41
Происшествия
Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
РИА Новости 12:50