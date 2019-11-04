Экономика

ИзвестияИзвестияВ Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума

В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума. Об этом сообщается на сайте Международной школы экономики при Тбилисском государственном университете.
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Грузинский «Индекс хачапури» достиг исторического максимума

Коммерсантъвчера в 08:10

Грузинский «Индекс хачапури» достиг исторического максимума

РБКвчера в 13:03

«Индекс хачапури» Грузии достиг исторического максимума

РЕН ТВвчера в 13:18

«Индекс хачапури» достиг исторического максимума

Lenta.ruвчера в 18:53

В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума

Известиявчера в 21:12

В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума

News.ruвчера в 21:41

«Индекс хачапури» вырос до рекордных размеров

МИР 24вчера в 19:38
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Политика

Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США

РИА Новости 01:32
Политика

Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.
Lenta.ru 03:03
Политика

Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Политика

Эксперт оценил заявление о попытках свержения Зеленского

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш о том, что некоторые политики пытаются использовать процесс разведения сил в Донбассе в качестве повода для лишения власти украинского президента Владимира Зеленского.
RT на русском 02:52
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Религия

Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Происшествия

Пираты похитили 9 членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина

Газета.Ru вчера в 16:46
Общество

Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды

Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.
REGNUM 01 ноября в 21:23
Общество

Названы способы похудения без спорта

В августе специалисты назвали продукты, которые способствуют похудению.
Известия 02:13
Музыка

Земфира спела две новые песни на концерте в Дубае

Земфира спела две новые песни на концерте в Дубае Вечером 2 ноября она выступила в Дубае на фестивале Parus, исполнив в числе прочих хитов несколько редких песен, а также две абсолютно новые — "Abuse" и "Goodbye".
Экспресс газета вчера в 01:23
Политика

Песков рассказал о проблемах здравоохранения

Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.
Известия вчера в 14:20
Шоу-бизнес

Супруга футболиста Павла Мамаева показала редкое фото с детьми

Футболист Павел Мамаев после скандальных драк в сентябре вышел на свободу из колонии и сразу вернулся домой к жене и детям.
Летидор вчера в 13:28
Автоспорт

Перес прокомментировал штраф Квята на Гран-при «Формулы-1» в США

Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес прокомментировал столкновение с гонщиком Toro Rosso Даниилом Квятом, в результате которого россиянин был оштрафован и лишился набранного очка.
RT на русском 02:00
Армия и оружие

В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии

Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна.
RT на русском вчера в 22:58
Футбол

Погба рассказал, когда вернется на поле

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в интервью RMC Sport подтвердил, что на восстановление ему понадобится около месяца.
Sport24.ru вчера в 12:15
Шоу-бизнес

Алла Пугачева объявила о прекращении концертной деятельности

Певица Алла Пугачева заявила о прекращении концертной деятельности. Об этом она рассказала зрителям со сцены на концерте в Минске.
Дождь вчера в 02:59
Происшествия

К поискам пропавшего с двумя детьми уфимца подключилась Росгвардия

Башинформ вчера в 23:20
Общество

Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США

Известия вчера в 21:57
Общество

Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд

Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

На Украине в городе Днепр разработали сверхзвуковую ракету "Молния" для поражения надводных целей.
Газета.Ru вчера в 10:12
Авто

Специалисты рассказали, почему следует менять масло в двигателе, даже если оно светлое

Прежде всего, необходимо знать, что масло может оставаться светлым после 8000 и даже 10 000 километров пробега.
Тарантас Ньюс 02 ноября в 15:59
Шоу-бизнес

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем

РБК 02 ноября в 10:04
Шоу-бизнес

Василию Лановому стало плохо во время спектакля

Актеру Василию Лановому вызвали скорую во время спектакля "Последние луны" в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в воскресенье вечером.
РИА Новости 00:52
Культура

Брегович хочет выбрать дом в Крыму до повышения цен на недвижимость

Известный сербский композитор и музыкант Горан Брегович заявил о намерении подыскать дом в Крыму.
ИА Крыминформ вчера в 08:41
Единоборства

Масвидаль победил Диаса на UFC 244 и выиграл пояс BMF

Американец Хорхе Масвидаль, выступающий в полусреднем весе, в главном бою вечера на турнире UFC 244 победил соотечественника Нейта Диаса.
Спорт-Экспресс 02 ноября в 23:54
Шоу-бизнес

Сын актрисы Тереховой рассказал о последней стадии болезни матери

В последние месяцы, поделился сын, состояние актрисы сильно ухудшилось: она уже не может самостоятельно передвигаться, не узнаёт родных.
News.ru 00:51
Общество

Бортпроводники сомневаются в безопасности полетов Boeing 737 MAX

Сара Нельсон, президент Ассоциации бортпроводников-CWA, которая представляет интересы бортпроводников 20 авиакомпаний, включая United Airlines, также сообщила, что слушания по Boeing 737 MAX вызвали у нее новые вопросы.
Интерфакс 01 ноября в 06:36
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию

Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер вчера в 03:32
Кино

Названы самые жуткие монстры в истории кино

Life.ru 02 ноября в 08:07
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