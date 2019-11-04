Экономика

ИзвестияИзвестияВ Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума

В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака», достиг исторического максимума. Об этом сообщается на сайте Международной школы экономики при Тбилисском государственном университете.
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Грузинский «Индекс хачапури» достиг исторического максимума

Коммерсантъ08:10

Грузинский «Индекс хачапури» достиг исторического максимума

РБК13:03

«Индекс хачапури» Грузии достиг исторического максимума

РЕН ТВ13:18

«Индекс хачапури» достиг исторического максимума

Lenta.ru18:53

В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума

Известия21:12

В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума

News.ru21:41

«Индекс хачапури» вырос до рекордных размеров

МИР 2419:38
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Происшествия

Убитый брат главы центра «Э» по Ингушетии работал врачом в Москве

Газета.Ru 08:17
Общество

Названы российские вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Специалисты портала HeadHunter назвали размещенные в России вакансии с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц.
МИР 24 вчера в 09:10
Общество

Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США

Освобожденная из заключения в США россиянка Мария Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме Вашингтона, где находилась во время судебного процесса.
Известия 21:57
Политика

Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачную оптимизацию здравоохранения в ряде российских регионов.
Газета.Ru 10:06
Здоровье

Число души 2: как сохранить и приумножить здоровье тем, кто родился 2, 11, 20 и 29 числа

Люди с Числом души 2 редко могут похвастаться крепким телосложением и отменным здоровьем.
7Дней.ру 01 ноября в 20:00
Музыка

В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно

ИА InterMedia 01 ноября в 15:54
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Армия и оружие

Турция пообещала отправить пленных боевиков ИГ в Европу

Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
Известия вчера в 15:48
Происшествия

В Мексике пять человек погибли при стрельбе на авторынке

В городе Уруапан на западе Мексики группа вооружённых лиц открыла стрельбу по автодилерам, в результате которой погибли пять человек.
RT на русском 21:40
Единоборства

Победивший Ковалева Альварес откажется от завоеванного титула

Московский Комсомолец 13:02
Футбол

Игрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата

Португальский легионер ливерпульского «Эвертона» Андре Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии против «Тоттенхэма», сообщает The Sun.
РБК 16:43
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара-1.2»

Госкорпорация «Роскосмос» расторгла контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя «Ангара-1.2».
Известия 01 ноября в 19:15
Политика

Президент McDonald’s покинул свой пост из-за служебного романа

Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети ресторанов быстрого питания McDonald's из-за романа с подчиненной, его сменил Крис Кемпзински.
ТАСС 17:35
Хоккей

Овечкин стал 5-м россиянином, сыгравшим 1100 матчей в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" - "Калгари Флэймз" капитан столичной команды Александр Овечкин смог установить новый рекорд.
Газета.Ru 19:59
Автоспорт

Боттас выиграл Гран-при США, а Хэмилтон стал чемпионом мира

Финский пилот команды «Мерседес» выиграл Гран-при США «Формулы-1». Вторым к финишу приехал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.
Юга.ру 15:48
Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
Технологии

Эксперты рассказали, как выявить слежку за владельцем смартфона

Эксперты по информационной безопасности заявили, что почти все приложения на смартфонах занимаются сбором данных владельцев.
iReactor 15:47
Политика

Кандидат от социалистов Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева

Кандидат от Партии социалистов Иван Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева с разрывом в более 10 тысяч голосов, свидетельствуют предварительные результаты второго тура выборов, который прошел в воскресенье.
Интерфакс 17:30
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 04:24
Технологии

Искусственный интеллект начнет ставить диагнозы россиянам

В России искусственный интеллект научат ставить диагнозы на основе медицинских анализов.
ТК Звезда 20:32
Экономика

WSJ узнала о расследовании в США в отношении Under Armour

Американский производитель спортивной экипировки Under Armour оказался под расследованием, которое проводит Министерство юстиции США, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК 21:32
Здоровье

Известный врач предостерег россиян о страшном вреде популярного лекарства

Известный доктор Александр Мясников рассказал, кому категорически нельзя принимать аспирин.
Оka.fm вчера в 08:30
Армия и оружие

В Сирии под обстрел попала военная колонна США

REGNUM 14:23
Наука

Смогут ли 20 миллионов деревьев спасти нашу планету: мнение ученых

Июльское исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что если бы мы посадили новые деревья на 900 миллионах гектаров, то они могли бы поглотить две трети углекислого газа, который мы выделили в атмосферу за последние 250 лет.
Популярная механика 03:16
Политика

Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия 18:20
Футбол

«Динамо» вырвало ничью у «Ахмата», играя в меньшинстве

Московский Комсомолец вчера в 08:06
Общество

Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей

Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери.
РБК 19:42
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru 01 ноября в 14:25
Футбол

«Бавария» уволила Ковача с поста главного тренера

Нико Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
Чемпионат 14:58
Происшествия

Появилось видео с места убийства экс-мэра Киселевска

Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева.
Газета.Ru 31 октября в 23:06
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