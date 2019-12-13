Экономика

REGNUMREGNUMВ Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией

Даже само распространение информации о запрете прямых полетов, со слов главы Нацбанка, повлияло на обесценивание национальной валюты. Как передавало ИА REGNUM, ранее из-за антироссийских акций в Тбилиси и других регионах страны власти России приостановили авиасообщение между странами.
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с чего всё началось

Глава Нацбанка Грузии заявил, что страна потеряла $300 млн из-за отмены авиасообщения с РФ

Грузия потеряла $300 млн из-за отмены в июле прямого авиасообщения с РФ. Об этом в пятницу заявил глава Нацбанка республики Коба Гвенетадзе, выступая в парламенте.
ТАСС07:14

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Грузия подсчитала потери от отмены авиасообщения с Россией

Телеканал 360°08:57

Грузия оценила потери из-за России

Lenta.ru07:56

В Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией

Известия08:37

Нацбанк Грузии подсчитал убытки от запрета на авиасообщение с РФ

РЕН ТВ08:54

В Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией

REGNUM07:51

Нацбанк Грузии оценил потери из-за отмены авиасообщения с Россией

Взгляд.ру07:19

Глава Нацбанка Грузии заявил, что страна потеряла $300 млн из-за отмены авиасообщения с РФ

ТАСС07:14
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Компания Dodge выпустит Charger GT AWD в следующем году

CarsWeek.ru вчера в 23:54
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Биатлонист Александр Логинов стал лучшим из россиян в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
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Президент России Владимир Путин прибыл в Набережные Челны, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:36
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В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ТАСС 06:45
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Появилась полная информация о «Русском Прадо»

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«Бавария» еще не решила, выкупать ли права на Коутиньо

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поразмышлял о будущем полузащитника команды Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат «Барселоне».
Sport24.ru вчера в 15:18
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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высмеяла слова журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы довел главу российского МИД Сергея Лаврова до "синего каления".
Комсомольская правда 09:24
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Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Происшествия

Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей

На заседании Басманного суда следователь сообщил, что глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова скрылся от следствия за границей.
RT на русском 09:34
Игры

Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust

Создатели рекомендуют закрыть игру, отключить мышь Bloody или A4Tech, после чего подключить иную и снова запустить проект.
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Происшествия

Суд изберет меру пресечения фигурантке дела об убийстве Шеремета Кузьменко сегодня — адвокат

Изъяты одежда, носители информации и телефоны.
Украина.ру 04:35
Политика

Зеленский ответил шуткой на стих Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1"ответил на шуточную реплику Владимира Путина о газе, произнесенную во время "нормандского саммита".
Ruposters.ru 03:25
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Вопрос о признании геноцида армян остается камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов.
РИА Новости вчера в 13:25
Политика

Джонсон переизбрался в парламент

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
РБК 01:38
Шоу-бизнес

Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет

Скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова.
Мойка78 08:22
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Политика

МИД сообщил о «разговоре на повышенных тонах» на саммите в Париже

Участники переговоров «нормандского саммита» в Париже переходили на повышенные тона.
РБК 09:39
Политика

В Крыму отреагировали на продление санкций ЕС против России

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов прокомментировал продление санкций Евросоюза против России.
RT на русском 01:09
Происшествия

Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru 09:52
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
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Политика

Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

РИА Новости 04:39
Шоу-бизнес

Певица Элина Чага рассталась с Леонидом Агутиным

Вечерний курьер вчера в 04:35
Финансы

ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Ведомости 05:30
Происшествия

В Воркуте девочка пустила вора в квартиру, а потом заперла его

В Воркуте восьмилетняя девочка впустила в квартиру вора, заперла его и ушла в музыкальную школу.
РИА Новости 06:34
Общество

Путин поручил создать реестр типовых проектов объектов здравоохранения

Президент России Владимир Путин поручил Минстрою создать реестр типовых проектных решений по объектам инфраструктуры здравоохранения для различных климатических и сейсмических зон страны.
РИА Новости 09:54
Гаджеты

Большинство россиян выбирает смартфоны с тройной камерой

Россияне выбирают смартфоны с дисплеем больше 6 дюймов, фотокамерой с 5-крастным зумом и объемом памяти от 64 Гб.
TatCenter вчера в 00:24
Финансы

ЦБ не увидел повода менять механизм закупок валюты из-за расходов ФНБ

Замминистра финансов Владимир Колычев сказал в начале декабря, что ведомство обсудит с ЦБ тему «компенсации» расходов из ФНБ за счет докупок валюты (регулятор в прошлом году приостанавливал закупки валюты в период турбулентности рубля, а затем решил постепенно докупить ее в течение трех лет).
РБК 07:55
Общество

Банки предложили свои варианты борьбы с мошенническими переводами

В Ассоциации банков России предложили два способа борьбы с мошенническими переводами: продление срока "заморозки" сомнительного платежа, который сейчас составляет два рабочих дня, а также возвращение средств отправителю.
Газета.Ru 03:48
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Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

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Общество

Калифорнийский пляж наводнили «рыбы-пенисы»

Калифорнийский пляж наводнили "рыбы-пенисы" - необычного вида черви, которых вынесло на берег из-за штормов.
Газета.Ru 09:46
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