Экономика
REGNUMВ Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией
Даже само распространение информации о запрете прямых полетов, со слов главы Нацбанка, повлияло на обесценивание национальной валюты. Как передавало ИА REGNUM, ранее из-за антироссийских акций в Тбилиси и других регионах страны власти России приостановили авиасообщение между странами.
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с чего всё началось
Грузия потеряла $300 млн из-за отмены в июле прямого авиасообщения с РФ. Об этом в пятницу заявил глава Нацбанка республики Коба Гвенетадзе, выступая в парламенте.ТАСС07:14
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Биатлонист Александр Логинов стал лучшим из россиян в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
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«Бавария» еще не решила, выкупать ли права на Коутиньо
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поразмышлял о будущем полузащитника команды Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат «Барселоне».
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Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова
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Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
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Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей
На заседании Басманного суда следователь сообщил, что глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова скрылся от следствия за границей.
Игры
Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust
Создатели рекомендуют закрыть игру, отключить мышь Bloody или A4Tech, после чего подключить иную и снова запустить проект.
Происшествия
Суд изберет меру пресечения фигурантке дела об убийстве Шеремета Кузьменко сегодня — адвокат
Изъяты одежда, носители информации и телефоны.
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Зеленский ответил шуткой на стих Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1"ответил на шуточную реплику Владимира Путина о газе, произнесенную во время "нормандского саммита".
Политика
Американский сенат принял резолюцию о признании геноцида армян
Вопрос о признании геноцида армян остается камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов.
Политика
Джонсон переизбрался в парламент
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
Шоу-бизнес
Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет
Скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
МИД сообщил о «разговоре на повышенных тонах» на саммите в Париже
Участники переговоров «нормандского саммита» в Париже переходили на повышенные тона.
Политика
В Крыму отреагировали на продление санкций ЕС против России
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов прокомментировал продление санкций Евросоюза против России.
Происшествия
Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
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Певица Элина Чага рассталась с Леонидом Агутиным
Финансы
ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку
Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Происшествия
В Воркуте девочка пустила вора в квартиру, а потом заперла его
В Воркуте восьмилетняя девочка впустила в квартиру вора, заперла его и ушла в музыкальную школу.
Общество
Путин поручил создать реестр типовых проектов объектов здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил Минстрою создать реестр типовых проектных решений по объектам инфраструктуры здравоохранения для различных климатических и сейсмических зон страны.
Гаджеты
Большинство россиян выбирает смартфоны с тройной камерой
Россияне выбирают смартфоны с дисплеем больше 6 дюймов, фотокамерой с 5-крастным зумом и объемом памяти от 64 Гб.
Финансы
ЦБ не увидел повода менять механизм закупок валюты из-за расходов ФНБ
Замминистра финансов Владимир Колычев сказал в начале декабря, что ведомство обсудит с ЦБ тему «компенсации» расходов из ФНБ за счет докупок валюты (регулятор в прошлом году приостанавливал закупки валюты в период турбулентности рубля, а затем решил постепенно докупить ее в течение трех лет).
Общество
Банки предложили свои варианты борьбы с мошенническими переводами
В Ассоциации банков России предложили два способа борьбы с мошенническими переводами: продление срока "заморозки" сомнительного платежа, который сейчас составляет два рабочих дня, а также возвращение средств отправителю.
Здоровье
Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака
Общество
Калифорнийский пляж наводнили «рыбы-пенисы»
Калифорнийский пляж наводнили "рыбы-пенисы" - необычного вида черви, которых вынесло на берег из-за штормов.