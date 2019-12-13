Общество

REGNUMREGNUMВ Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией

Даже само распространение информации о запрете прямых полетов, со слов главы Нацбанка, повлияло на обесценивание национальной валюты. Как передавало ИА REGNUM, ранее из-за антироссийских акций в Тбилиси и других регионах страны власти России приостановили авиасообщение между странами.
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В Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией

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Парламент Грузии утвердил денежно-кредитную политику на три года

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В Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией

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В Грузии оценили потери от отмены авиасообщения с Россией

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Нацбанк Грузии оценил потери из-за отмены авиасообщения с Россией

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ТАССвчера в 07:14
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Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

В ближайшие дни в европейской части России резко потеплеет. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
РИА Новости вчера в 23:57
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Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже

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РИА Новости вчера в 16:03
Авто

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Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.
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Адвокат Аитор Мартинез в интервью РИА Новости заявил, что очередные слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США пройдут 25 февраля 2020 года.
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Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета.
Lenta.ru 12 декабря в 06:15
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ВСУ вернулись на участок разведения сил у Станицы Луганской в Донбассе

ФАН вчера в 08:08
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Руководители команд проголосовали за Хэмилтона

F1news.ru вчера в 03:25
Политика

Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
РИА Новости вчера в 08:00
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Ученые назвали вызывающие бессонницу продукты

РБК вчера в 23:55
Происшествия

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Отмечается, что инцидент произошёл ещё 17 ноября. Неизвестный украл жёсткие диски из автомобиля одного из сотрудников компании.
REGNUM 00:44
Происшествия

В Свердловской области перевернулся автобус, пострадали семь человек

Автобус на трассе Пермь - Екатеринбург съехал с трассы и перевернулся, семь человек доставлены в больницу, сообщил РИА Новости в субботу руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Андрей Губин возвращается на сцену

Певец готовит несколько творческих сюрпризов. Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену.
Piter.tv вчера в 07:50
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Общество

Около четверти школ в России запретили мобильные телефоны в классах

Более 10 тыс. российских школ запретили использование сотовых телефонов на занятиях, рассказала глава Минпросвещения Ольга Васильева «Российской газете».
Коммерсантъ 02:25
Армия и оружие

Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»

RT на русском 01:56
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело вчера в 18:31
Политика

Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)", свидетельствуют данные на официальном сайте парламента.
РИА Новости вчера в 14:14
Происшествия

Суд в Киеве арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца военнослужащего Вооруженных сил Украины Андрея Антоненко по подозрению в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
Известия вчера в 21:31
Общество

Батурина положила в гроб Юрия Лужкова неопознанный сверток

56-летняя предпринимательница Елена Батурина положила в гроб своего супруга, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова неопознанный сверток.
Экспресс газета 01:09
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ 12 декабря в 13:07
Футбол

«Заря» — «Шахтер». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч УПЛ 14 декабря 2019 года

В 14 туре украинского первенства "горняки" взяли реванш у "Динамо" Киев (1:0). Затем подопечные Луиша Каштру разгромили "Львов" (4:1).
LiveSport.ru 12 декабря в 23:07
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Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре на востоке Петербурга

Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
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Россиянки проиграли Голландии в полуфинале ЧМ по гандболу

Pravda.Ru вчера в 05:24
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Болельщики облили министра спорта Франции водой во время матча

Во время матча 16-го тура третьего по силе дивизиона Франции между «Ред Стар 93» и «Кевийи Руан» болельщики облили водой министра страны по делам молодёжи и спорта Роксану Марасиняню.
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Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»

РИА Новости вчера в 20:52
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн).
Коммерсантъ 01:48
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Умер актер Дэнни Айелло, снявшийся в «Крестном отце 2» и «Леоне»

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском вчера в 20:28
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