Общество
REGNUMВ Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией
Даже само распространение информации о запрете прямых полетов, со слов главы Нацбанка, повлияло на обесценивание национальной валюты. Как передавало ИА REGNUM, ранее из-за антироссийских акций в Тбилиси и других регионах страны власти России приостановили авиасообщение между странами.
Читать в источнике
Оценить41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 02:48, Ашберн
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
В ближайшие дни в европейской части России резко потеплеет. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
Политика
Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — состоялся в Париже 9 декабря.
Авто
Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12
Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.
Политика
Адвокат назвал дату слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Адвокат Аитор Мартинез в интервью РИА Новости заявил, что очередные слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США пройдут 25 февраля 2020 года.
Экономика
Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными
Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета.
Армия и оружие
ВСУ вернулись на участок разведения сил у Станицы Луганской в Донбассе
Автоспорт
Руководители команд проголосовали за Хэмилтона
Политика
Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области
Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
Наука
Ученые назвали вызывающие бессонницу продукты
Происшествия
Похититель украл диски с данными 29 тыс. сотрудников Facebook
Отмечается, что инцидент произошёл ещё 17 ноября. Неизвестный украл жёсткие диски из автомобиля одного из сотрудников компании.
Происшествия
В Свердловской области перевернулся автобус, пострадали семь человек
Автобус на трассе Пермь - Екатеринбург съехал с трассы и перевернулся, семь человек доставлены в больницу, сообщил РИА Новости в субботу руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Шоу-бизнес
Андрей Губин возвращается на сцену
Певец готовит несколько творческих сюрпризов. Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Общество
Около четверти школ в России запретили мобильные телефоны в классах
Более 10 тыс. российских школ запретили использование сотовых телефонов на занятиях, рассказала глава Минпросвещения Ольга Васильева «Российской газете».
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Политика
Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)", свидетельствуют данные на официальном сайте парламента.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета
Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца военнослужащего Вооруженных сил Украины Андрея Антоненко по подозрению в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
Общество
Батурина положила в гроб Юрия Лужкова неопознанный сверток
56-летняя предпринимательница Елена Батурина положила в гроб своего супруга, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова неопознанный сверток.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Футбол
«Заря» — «Шахтер». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч УПЛ 14 декабря 2019 года
В 14 туре украинского первенства "горняки" взяли реванш у "Динамо" Киев (1:0). Затем подопечные Луиша Каштру разгромили "Львов" (4:1).
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре на востоке Петербурга
Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
Спорт
Россиянки проиграли Голландии в полуфинале ЧМ по гандболу
Футбол
Болельщики облили министра спорта Франции водой во время матча
Во время матча 16-го тура третьего по силе дивизиона Франции между «Ред Стар 93» и «Кевийи Руан» болельщики облили водой министра страны по делам молодёжи и спорта Роксану Марасиняню.
Музыка
Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»
Экономика
Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн).
Кино
Умер актер Дэнни Айелло, снявшийся в «Крестном отце 2» и «Леоне»
Общество
«Учитель года» обматерил ученика за спор с депутатом на уроке
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).