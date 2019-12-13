Общество

REGNUMREGNUMВ Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией

Даже само распространение информации о запрете прямых полетов, со слов главы Нацбанка, повлияло на обесценивание национальной валюты. Как передавало ИА REGNUM, ранее из-за антироссийских акций в Тбилиси и других регионах страны власти России приостановили авиасообщение между странами.
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В Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией

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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 21:27, Ашберн
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