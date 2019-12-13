Политика
REGNUMВ Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией
Даже само распространение информации о запрете прямых полетов, со слов главы Нацбанка, повлияло на обесценивание национальной валюты. Как передавало ИА REGNUM, ранее из-за антироссийских акций в Тбилиси и других регионах страны власти России приостановили авиасообщение между странами.
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Финансы
ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку
Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Авто
Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12
Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
Происшествия
Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2020 году
Госдума РФ в четверг, 12 декабря, в окончательном третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года.
Общество
Российские моряки открыли четыре острова в Красном море
Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
Футбол
РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.
Футбол
Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна»
Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.
Кино
Сериал «Властелин колец» лишился главной звезды
По слухам, на главную роль в первом сезоне «Властелина колец» претендовал Уилл Поултер, известный по таким фильмам, как «Солнцестояние», «Мы – Миллеры», «Бегущий в лабиринте» и другим.
Политика
Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области
Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
Политика
В Кремле оценили данные о рекордной убыли населения России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым убыль населения по итогам 2019 года станет самой высокой с 2008 года.
Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Кино
«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» выходит в прокат
Новогодняя комедия «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2» выходит в прокат в четверг, 12 декабря, накануне премьеры о фильме высказались главные герои картины, вспомнив про отсутствующего Александра Петрова.
Авто
Новая Kia Optima добралась до дилеров
Обновленный седан Kia Optima получил совершенно другой дизайн с покатой крышей, коротким багажником, иной светодиодной оптикой, а также рядом изменений в салоне.
Политика
Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину
Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
Армия и оружие
США заключили с Чехией контракт на поставку 12 вертолетов за $650 млн
Глава Пентагона Марк Эспер и чешский министр обороны Лубомир Метнар подписали в четверг соглашение о поставке Чехии 12 вертолетов на сумму порядка $650 млн.
Музыка
Какие подарки Тейлор Свифт получила на 30-летие
Трудно представить, что снилось "Женщине десятилетия" в ночь перед 30-летием.
Общество
Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста
Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Происшествия
В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями
На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
Космос
В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов
Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Шоу-бизнес
Скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова
В Москве на 61-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова.
Общество
Фонды «Генезис» и «Правовая инициатива» включены в реестр иноагентов
Под НКО, которая выполняет функции иностранного агента, понимается российская некоммерческая организация, которая получает денежные средства от иностранных государств, их государственных органов, иностранных организаций, а также иностранных граждан.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Происшествия
В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу
Информация об инциденте появилась в СМИ. Сообщалось, что женщина-массажист во время сеанса массажа сломала ноги грудной девочке.
Происшествия
Экс-фигуранта «игорного дела» в Подмосковье задержали за кражу колес
Сотрудники полиции задержали начальника управления территориальной безопасности городского округа Пушкино Подмосковья Романа Нищеменко по подозрению в краже колес с автомобиля местного жителя.
Общество
Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными
Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.
Политика
Соловьев высмеял ответ Зеленского на слова Путина о газе
Происшествия
Задержан тренер команды «Восток-65» после обнаружения у него наркотика
Полиция проводит проверку по факту обнаружения предположительно наркотического вещества у главного тренера сахалинского баскетбольного клуба "Восток-65" Эдуарда Сандлера, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе регионального управления МВД.