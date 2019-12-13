Политика

REGNUMREGNUMВ Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией

Даже само распространение информации о запрете прямых полетов, со слов главы Нацбанка, повлияло на обесценивание национальной валюты. Как передавало ИА REGNUM, ранее из-за антироссийских акций в Тбилиси и других регионах страны власти России приостановили авиасообщение между странами.
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Глава Нацбанка Грузии заявил, что страна потеряла $300 млн из-за отмены авиасообщения с РФ

ТАСС07:14

Грузия оценила потери из-за России

Lenta.ru07:56

В Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией

REGNUM07:51

Нацбанк Грузии оценил потери из-за отмены авиасообщения с Россией

Взгляд.ру07:19

В Грузии сообщили о потере $300 млн из-за отмены авиасообщения с Россией

Парламентская газета07:28

Российские авиасанкции обошлись Грузии в $300 млн

Вестник Кавказа07:45

В Грузии рассказали о потерях из-за отмена авиасообщения с РФ

The Moscow Post08:16
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Финансы

ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Ведомости 05:30
Авто

Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12

Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
Тарантас Ньюс вчера в 03:01
Происшествия

Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
BFM.ru 07:26
Экономика

Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2020 году

Госдума РФ в четверг, 12 декабря, в окончательном третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года.
News.ru вчера в 05:22
Общество

Российские моряки открыли четыре острова в Красном море

Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
РИА Новости 03:54
Происшествия

В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ТАСС 06:45
Футбол

РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:16
Футбол

Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна»

Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.
ГЛАС.RU 11 декабря в 02:02
Кино

Сериал «Властелин колец» лишился главной звезды

По слухам, на главную роль в первом сезоне «Властелина колец» претендовал Уилл Поултер, известный по таким фильмам, как «Солнцестояние», «Мы – Миллеры», «Бегущий в лабиринте» и другим.
Фильм Про 02:00
Политика

Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области

Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
RT на русском 07:16
Политика

В Кремле оценили данные о рекордной убыли населения России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым убыль населения по итогам 2019 года станет самой высокой с 2008 года.
REGNUM 06:37
Здоровье

Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

РБК 07:00
Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
REGNUM 05:49
Кино

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» выходит в прокат

Новогодняя комедия «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2» выходит в прокат в четверг, 12 декабря, накануне премьеры о фильме высказались главные герои картины, вспомнив про отсутствующего Александра Петрова.
Sibnet Новости 11 декабря в 20:27
Авто

Новая Kia Optima добралась до дилеров

Обновленный седан Kia Optima получил совершенно другой дизайн с покатой крышей, коротким багажником, иной светодиодной оптикой, а также рядом изменений в салоне.
32CARS.ru 02:33
Политика

Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину

Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
Московский Комсомолец вчера в 16:14
Армия и оружие

США заключили с Чехией контракт на поставку 12 вертолетов за $650 млн

Глава Пентагона Марк Эспер и чешский министр обороны Лубомир Метнар подписали в четверг соглашение о поставке Чехии 12 вертолетов на сумму порядка $650 млн.
ТАСС вчера в 19:02
Музыка

Какие подарки Тейлор Свифт получила на 30-летие

Трудно представить, что снилось "Женщине десятилетия" в ночь перед 30-летием.
Российская газета 07:14
Общество

Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста

Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Ведомости вчера в 17:02
Происшествия

В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями

На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
РБК 05:52
Космос

В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов

Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
RT на русском 11 декабря в 19:52
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Шоу-бизнес

Скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова

В Москве на 61-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова.
REGNUM 03:32
Общество

Фонды «Генезис» и «Правовая инициатива» включены в реестр иноагентов

Под НКО, которая выполняет функции иностранного агента, понимается российская некоммерческая организация, которая получает денежные средства от иностранных государств, их государственных органов, иностранных организаций, а также иностранных граждан.
РЕН ТВ 08:03
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:54
Происшествия

В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу

Информация об инциденте появилась в СМИ. Сообщалось, что женщина-массажист во время сеанса массажа сломала ноги грудной девочке.
REGNUM 01:47
Происшествия

Экс-фигуранта «игорного дела» в Подмосковье задержали за кражу колес

Сотрудники полиции задержали начальника управления территориальной безопасности городского округа Пушкино Подмосковья Романа Нищеменко по подозрению в краже колес с автомобиля местного жителя.
РБК 08:07
Общество

Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными

Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.
Известия вчера в 16:01
Политика

Соловьев высмеял ответ Зеленского на слова Путина о газе

РИА Новости 03:18
Происшествия

Задержан тренер команды «Восток-65» после обнаружения у него наркотика

Полиция проводит проверку по факту обнаружения предположительно наркотического вещества у главного тренера сахалинского баскетбольного клуба "Восток-65" Эдуарда Сандлера, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе регионального управления МВД.
РИА Новости 01:41
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