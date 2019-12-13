Политика

ИзвестияИзвестияВ Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией

Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что республика с июля потеряла $300 млн из-за отмены прямого авиасообщения с Россией. Об этом он сказал в пятницу, 13 декабря, в ходе выступления в парламенте.
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с чего всё началось

Глава Нацбанка Грузии заявил, что страна потеряла $300 млн из-за отмены авиасообщения с РФ

Грузия потеряла $300 млн из-за отмены в июле прямого авиасообщения с РФ. Об этом в пятницу заявил глава Нацбанка республики Коба Гвенетадзе, выступая в парламенте.
ТАСС07:14

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Грузия подсчитала потери от отмены авиасообщения с Россией

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Нацбанк Грузии оценил потери из-за отмены авиасообщения с Россией

Взгляд.ру07:19

В Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией

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В Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией

REGNUM07:51

Нацбанк Грузии подсчитал убытки от запрета на авиасообщение с РФ

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Глава Нацбанка Грузии заявил, что страна потеряла $300 млн из-за отмены авиасообщения с РФ

ТАСС07:14
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 11:02, Ашберн
Киберспорт

Сборная России по киберспорту снялась с ЧМ в Южной Корее

Грандиозный скандал сегодня разразился на чемпионате мира по киберспорту в Южной Корее.
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Верка Сердючка выпустила трек Make It Rain Champagne

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, презентовал новый трек Make It Rain Champagne («Сделай дождь из шампанского»).
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Джонсон переизбрался в парламент

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
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Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась

Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась до 5 тысяч квадратных метров, в здании хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, идет эвакуация людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 10:25
Политика

Минфин США исключил из санкционного списка ряд российских компаний

Министерство финансов США исключило из санкционного списка ряд российских компаний. Об этом говорится на сайте ведомства.
RT на русском 10:40
Футбол

Гинер оценил переход 75% ЦСКА под контроль ВЭБа

Ранее глава ВЭБа Игорь Шувалов заявил, что наблюдательный совет компании принял решение конвертировать долг футбольного клуба ЦСКА в акции, госкорпорация получит 75% акций команды.
РБК 08:57
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Политика

Украина и Россия предварительно договорились о транзите газа

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что российская и украинская стороны предварительно договорились о транзите газа.
RT на русском 10:22
Шоу-бизнес

Андрей Губин возвращается на сцену

Продюсер, сотрудничающий с исполнителем, уверен, что гастрольный тур не за горами. В 90-е не было более популярного певца, чем Андрей Губин.
StarHit.ru 03:00
Общество

Естественная убыль населения в России станет рекордной за 11 лет

Естественная убыль населения страны – превышение числа умерших над числом родившихся – за девять месяцев 2019 года составила 259 600 человек, следует из данных Росстата.
РИА Новости 10:14
Общество

Учитель ростовской школы обматерил ученика за политические взгляды

Учитель одной из школ города Шахты Ростовской области обругал, в том числе с использованием нецензурных слов, ученика 11-го класса.
REGNUM 10:44
Здоровье

Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Коммерсантъ 03:55
Происшествия

Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru 09:52
Армия и оружие

Полковника ВСУ отстранили от службы за критику радикалов

Ноздрачова отстранили от обязанностей на время проведения расследования, отметили в военной службе правопорядка ВСУ, передает «Интерфакс».
Взгляд.ру 10:13
Биатлон

Логинов стал третьим в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
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Культура

Лев Лещенко выругался матом в новом шоу Максима Галкина

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Шоу-бизнес

Ольга Бузова сделала свой главный выбор в рамках шоу «План Б»

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Авто

Появилась детальная информация о «Русском Прадо»

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Экономика

Зарплаты немного вырастут: Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

Проект закона об увеличении МРОТ с 1 января 2020 года был разработан российским правительством и внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента еще 30 сентября.
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Происшествия

Российская студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

Студентка одного из колледжей российского города Чебоксары напала с ножом на сотрудницу учебного заведения.
Lenta.ru 04:49
Общество

Путин заявил о необходимости снижения ставок по ипотеке

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо снижать ставку по ипотеке, однако искусственно это делать опасно, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:54
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Соседка Роналду: «Сын Криштиану катается на скейтборде с охраной»

После перехода Роналду в туринский клуб, Криштиану-младший стал играть в академии «Ювентуса».
Матч ТВ 10:10
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
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Музыка

Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube

Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
РЕН ТВ 07:31
Политика

Съемочной группе НТВ отказали во въезде на Украину

Корреспондента российского телеканала НТВ Сергея Савина вместе со съемочной группой не пустили на территорию Украины при попытке въехать в страну через аэропорт «Борисполь» в Киеве.
Lenta.ru 10:54
Шоу-бизнес

Новая супруга Петросяна заявила, что не нуждается в жалости

Татьяна Брухунова, проделавшая путь от помощницы до супруги известного юмориста Евгения Петросяна, прокомментировала шумиху в СМИ по поводу свадьбы.
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Общество

Лукашенко заявил об отсутствии желания жить после докладов министров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о трудностях работы главой государства и о том, что из-за докладов министров ему иногда не хочется жить.
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Армия и оружие

Forbes оценил новейшую российскую подлодку

Американское издание Forbes назвало новейшую российскую подлодку Б-274 "Петропавловск-Камчатский" непохожей ни на одну американскую субмарину.
РИА Новости 03:25
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Эндокринолог перечислил болезни, предшествующие сахарному диабету

ToDay News Ufa 11 декабря в 14:10
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
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