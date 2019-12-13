Экономика
REGNUMВ Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией
Даже само распространение информации о запрете прямых полетов, со слов главы Нацбанка, повлияло на обесценивание национальной валюты. Как передавало ИА REGNUM, ранее из-за антироссийских акций в Тбилиси и других регионах страны власти России приостановили авиасообщение между странами.
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с чего всё началось
Грузия потеряла $300 млн из-за отмены в июле прямого авиасообщения с РФ. Об этом в пятницу заявил глава Нацбанка республики Коба Гвенетадзе, выступая в парламенте.ТАСС07:14
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Фигурное катание
Загитова объявила о приостановке карьеры
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Происшествия
В Москве горят склады на Варшавском шоссе
В районе Варшавского шоссе в Чертанове горят складские помещения. Площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров.
Авто
Появилась полная информация о «Русском Прадо»
Политика
Путин прилетел в Набережные Челны на 50-летие «КамАЗа»
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Набережные Челны.
Политика
ДНР оценила стремление Украины получить контроль над границей с Россией
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о стремлении получить контроль над границей с Россией с помощью изменения минских соглашений.
Общество
Грета Тунберг заявила о желании сделать перерыв в своей деятельности
Экоактивистка Грета Тунберг рассказала о планах отдохнуть после длительного путешествия по США и Европе.
Футбол
Россия показала худший результат в еврокубках за последние 16 лет
Изначально в текущем розыгрыше еврокубков Россию представляли шесть команд: «Спартак» и тульский «Арсенал» вылетели на стадии квалификации Лиги Европы, петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» заняли последние места в своих группах Лиги Чемпионов, а ЦСКА и «Краснодар» не смогли преодолеть групповой этап Лиги Европы.
Спорт
Женская сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира
Интернет
«Яндекс» прокомментировал конфликт Rambler и Nginx
Компания «Яндекс» считает, что ситуация вокруг конфликта Rambler и Nginx является плохим сигналом для программистского сообщества.
Хоккей
Максим Третьяк покинул рижское «Динамо»
Хоккейный клуб «Динамо-Рига» расторг контракт с голкипером Максимом Третьяком, сообщает официальный «твиттер» клуба.
Политика
Меркель объяснила продление антироссийских санкций
Антироссийский настрой Санкции против России - уже почти традиционно - стали одним из главных вопросов саммита ЕС, в ходе обсуждения лидеры стран Евросоюза единогласно поддержали очередное продление ограничительных мер.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Происшествия
СК опубликовал видео допроса обвиняемого в расстреле девушек на Урале
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли из Москвы-реки мужчину
Сотрудники МЧС достали из Москвы-реки человека, который упал в воду у Большого Каменного моста.
Музыка
Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
Политика
США официально признали геноцид армян
Сенат конгресса США проголосовал за резолюцию, которая официально признает геноцид армян, сообщают РИА «Новости».
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Футбол
РФС отстранил Евгения Гинера от футбола
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрел эпизод с негативными высказываниями владельца ЦСКА Евгения Гинера в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Общество
Путин поручил обеспечить медиков служебным жильём
Президент РФ Владимир Путин в поручении правительству и главам регионов распорядился обеспечить медработников служебным жильём.
Общество
ЮНЕСКО исключило бельгийский карнавал из списка культурного наследия
Политика
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку
Обновление: президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова
Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Шоу-бизнес
Дима Билан признался, что должен был стать папой двойняшек
В недавнем интервью на YouTube канале "А поговорить!" артист впервые признался, что несколько лет назад он пытался создать семью и даже готовился стать папой двойняшек.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Энергетика
Польша приготовилась к прекращению транзита газа через Украину
Польша готова к прекращению транзита газа из России в ЕС через территорию Украины, сообщили в польской нефтегазовой компании PGNIG.
Авто
Volkswagen представил обновленный Teramont
В 2021 году Atlas/Teramont станет еще больше, по крайней мере, снаружи, с увеличением общей длины на 7,6 см. Представители Volkswagen рассказали, что эти 7 см составляет обновленный передний бампер, который имеет больше амортизирующей пены для повышения безопасности пешеходов.