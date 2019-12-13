Грузия потеряла $300 млн из-за отмены в июле прямого авиасообщения с РФ. Об этом в пятницу заявил глава Нацбанка республики Коба Гвенетадзе, выступая в парламенте.

с чего всё началось

Даже само распространение информации о запрете прямых полетов, со слов главы Нацбанка, повлияло на обесценивание национальной валюты. Как передавало ИА REGNUM, ранее из-за антироссийских акций в Тбилиси и других регионах страны власти России приостановили авиасообщение между странами.

В Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией

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