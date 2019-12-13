Общество

ИзвестияИзвестияВ Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией

Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что республика с июля потеряла $300 млн из-за отмены прямого авиасообщения с Россией. Об этом он сказал в пятницу, 13 декабря, в ходе выступления в парламенте.
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с чего всё началось

Глава Нацбанка Грузии заявил, что страна потеряла $300 млн из-за отмены авиасообщения с РФ

Грузия потеряла $300 млн из-за отмены в июле прямого авиасообщения с РФ. Об этом в пятницу заявил глава Нацбанка республики Коба Гвенетадзе, выступая в парламенте.
ТАСС07:14

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Парламент Грузии утвердил денежно-кредитную политику на три года

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В Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией

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Телеканал 360°08:57

Глава Нацбанка Грузии заявил, что страна потеряла $300 млн из-за отмены авиасообщения с РФ

ТАСС07:14
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 15:35, Ашберн
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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему приняла решение приостановить карьеру.
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Зеленский внес в раду законопроект о децентрализации власти

В августе 2015 года Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об изменениях в конституцию, который предусматривает децентрализацию власти, а также передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
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В соответствии с действующими законами, минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей, тогда как теперь размер выплат вырастет на 850 рублей или на 7,5%. Такой размер МРОТ соответствует 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
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Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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Биатлон

Логинов стал третьим в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
RT на русском 09:31
Кино

Умер актер из фильмов «Леон» и «Делай как надо» Дэнни Айелло

В возрасте 86 лет умер актер, сценарист и продюсер Дэнни Айелло.
Телеканал 360° 13:13
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Sony выпустила новый тизер Ghost of Tsushima

В рамках шоу State of Play, компания Sony представила новый тизер к разрабатываемой игре Ghost of Tsushima.
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Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Политика

Киев и Вашингтон обсуждают возможный визит Зеленского в Белый дом

Украинский президент Владимир Зеленский приглашён в Белый дом на встречу с американским президентом Дональдом Трампом, заявил 13 декабря заместитель премьер-министра Украины Дмитрий Кулеба.
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Спорт

Женская сборная России едва не пробилась в финал чемпионата мира

Женская сборная России по гандболу минимально проиграла национальной команде Голландии в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Японии (32:33).
LiveResult.Ru 11:59
Политика

Журналиста НТВ не пустили на Украину

Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.
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Политика

Министр иностранных дел Германии обвинил Путина в нелепости

В Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил заявление российского президента Владимира Путина как «нелепое».
News.ru 07:21
Общество

Госдума отклонила проект об отмене техосмотра личного автотранспорта

Государственная дума в пятницу в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для личного автотранспорта.
РИА Новости 05:51
Экономика

Центробанк вновь снизил ключевую ставку

Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
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Музыка

Верка Сердючка выпустила новую песню после 6 лет перерыва

Эстрадный эпатажный персонаж Верка Сердючка после шестилетнего перерыва появился на сцене с новой англоязычной песней под названием «Make It Rain Champagne», сообщает «Ревизор.ru».
Слово и Дело 12:30
Политика

США договорились с Китаем об условиях торговой сделки

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Медики рассказали, какая еда образует камни в почках

Ученые назвали главные причины образования камней в почках.
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Геймерам предложили оценить демоверсию ремейка оригинальной Gothic

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Здоровье

Эндокринолог перечислил болезни, предшествующие сахарному диабету

ToDay News Ufa 11 декабря в 14:10
Политика

На пресс-конференцию Путина аккредитовали рекордное число журналистов

Пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая состоится 19 декабря, снова побила рекорд по количеству аккредитованных на нее журналистов.
РБК 13:49
Экономика

Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными

Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета.
Lenta.ru вчера в 06:15
Политика

Турция может купить вторую партию «Триумфов» уже в ближайшее время

Вести.Ru 06:54
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Певица Успенская раскритиковала Лозу за обвинения в финансировании ВСУ

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РФС отстранил Евгения Гинера от футбола

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрел эпизод с негативными высказываниями владельца ЦСКА Евгения Гинера в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.
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Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
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В смерти Лужкова обвинили врачей

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер из-за врачебной ошибки во время операции на сердце в больнице в Мюнхене, сообщил тележурналист Андрей Караулов в своем Facebook.
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Российские полицейские получили срок за изнасилование юриста

По данным издания, восемь членов преступной группы получили от шести до 12 лет колонии общего режима.
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Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

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