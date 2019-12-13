Грузия потеряла $300 млн из-за отмены в июле прямого авиасообщения с РФ. Об этом в пятницу заявил глава Нацбанка республики Коба Гвенетадзе, выступая в парламенте.

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Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что республика с июля потеряла $300 млн из-за отмены прямого авиасообщения с Россией. Об этом он сказал в пятницу, 13 декабря, в ходе выступления в парламенте.

В Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией

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