Общество
ИзвестияВ Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией
Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что республика с июля потеряла $300 млн из-за отмены прямого авиасообщения с Россией. Об этом он сказал в пятницу, 13 декабря, в ходе выступления в парламенте.
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с чего всё началось
Грузия потеряла $300 млн из-за отмены в июле прямого авиасообщения с РФ. Об этом в пятницу заявил глава Нацбанка республики Коба Гвенетадзе, выступая в парламенте.ТАСС07:14
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Фигурное катание
Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему приняла решение приостановить карьеру.
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В августе 2015 года Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об изменениях в конституцию, который предусматривает децентрализацию власти, а также передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
Футбол
Marca: Эмери отклонил предложения «Эвертона» и двух китайских клубов
После увольнения из «Арсенала» Унаи Эмери отклонил три предложения, сообщает Marca.
Экономика
Госдума приняла закон об увеличении МРОТ до 12130 рублей
В соответствии с действующими законами, минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей, тогда как теперь размер выплат вырастет на 850 рублей или на 7,5%. Такой размер МРОТ соответствует 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Биатлон
Логинов стал третьим в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Кино
Умер актер из фильмов «Леон» и «Делай как надо» Дэнни Айелло
В возрасте 86 лет умер актер, сценарист и продюсер Дэнни Айелло.
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Sony выпустила новый тизер Ghost of Tsushima
В рамках шоу State of Play, компания Sony представила новый тизер к разрабатываемой игре Ghost of Tsushima.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Политика
Киев и Вашингтон обсуждают возможный визит Зеленского в Белый дом
Украинский президент Владимир Зеленский приглашён в Белый дом на встречу с американским президентом Дональдом Трампом, заявил 13 декабря заместитель премьер-министра Украины Дмитрий Кулеба.
Спорт
Женская сборная России едва не пробилась в финал чемпионата мира
Женская сборная России по гандболу минимально проиграла национальной команде Голландии в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Японии (32:33).
Политика
Журналиста НТВ не пустили на Украину
Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.
Политика
Министр иностранных дел Германии обвинил Путина в нелепости
В Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил заявление российского президента Владимира Путина как «нелепое».
Общество
Госдума отклонила проект об отмене техосмотра личного автотранспорта
Государственная дума в пятницу в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для личного автотранспорта.
Экономика
Центробанк вновь снизил ключевую ставку
Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Музыка
Верка Сердючка выпустила новую песню после 6 лет перерыва
Эстрадный эпатажный персонаж Верка Сердючка после шестилетнего перерыва появился на сцене с новой англоязычной песней под названием «Make It Rain Champagne», сообщает «Ревизор.ru».
Политика
США договорились с Китаем об условиях торговой сделки
Здоровье
Медики рассказали, какая еда образует камни в почках
Ученые назвали главные причины образования камней в почках.
Здоровье
Эндокринолог перечислил болезни, предшествующие сахарному диабету
Политика
На пресс-конференцию Путина аккредитовали рекордное число журналистов
Пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая состоится 19 декабря, снова побила рекорд по количеству аккредитованных на нее журналистов.
Экономика
Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными
Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета.
Шоу-бизнес
Певица Успенская раскритиковала Лозу за обвинения в финансировании ВСУ
Футбол
РФС отстранил Евгения Гинера от футбола
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрел эпизод с негативными высказываниями владельца ЦСКА Евгения Гинера в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.
Происшествия
Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Общество
В смерти Лужкова обвинили врачей
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер из-за врачебной ошибки во время операции на сердце в больнице в Мюнхене, сообщил тележурналист Андрей Караулов в своем Facebook.
Происшествия
СК опубликовал видео допроса обвиняемого в расстреле девушек на Урале
Происшествия
Российские полицейские получили срок за изнасилование юриста
По данным издания, восемь членов преступной группы получили от шести до 12 лет колонии общего режима.
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